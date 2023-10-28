Макияж на Хэллоуин для парней: 10 необычных идей 2023

Хэллоуин — праздник, который с нетерпением ждут любители хорроров. В этот день проводят тематические вечеринки, на которые нужно обязательно подготовить интересный и ужасающий образ. Как сделать оригинальный макияж на Хэллоуин для парней 2023 — читай в материале.
Если ты хочешь создать эффектный вариант мужского макияжа на Хэллоуин, главное — учитывать несколько важных моментов. Например:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Suzy O’Neill Makeup & Bridal @ The Green Room (@suzyomakeup)
Допис, поширений Suzy O’Neill Makeup & Bridal @ The Green Room (@suzyomakeup)
На Хэллоуин можно сделать в голове имитацию пулевого ранения. Для этого образа лучше воспользоваться услугами профессионала или заранее заказать всю нужную косметику. Например, тебе точно понадобится красная густая краска, похожая на кровь.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений a living meme (@twenty4tim)
Допис, поширений a living meme (@twenty4tim)
А вот этот вариант действительно нужно осуществлять с мастером (если ты — не профессиональный визажист). Для этого важно взять хорошие материалы, повязку на голову, вставные клыки.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Arthur Varlet (@jamesbuchananwinchester)
Допис, поширений Arthur Varlet (@jamesbuchananwinchester)
Джокер — пожалуй, один из самых популярных вариантов костюмов на Хэллоуин. При этом его не так сложно повторить в домашних условиях. Только кроме макияжа понадобиться костюм из одноименной киноленты.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Raphael Jacques (@almanegrot)
Допис, поширений Raphael Jacques (@almanegrot)
Если у тебя довольно выраженные линии скул, лучше присмотреться к образу скелета. К тому же, его можно красиво украсить блестками или другими элементами, которые освежат идею и сделают ее интереснее.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SARAH SALAME (@sarah_salame)
Допис, поширений SARAH SALAME (@sarah_salame)
В домашних условиях можно без проблем нарисовать порезы или раны, которые “оставил дикий зверь”. Для образа просто возьми подходящие краски и тени. Также можно не переживать из-за костюма: подойдет любая черная рубашка и классические штаны.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Aila Lupo (@ailalupomakeup)
Допис, поширений Aila Lupo (@ailalupomakeup)
В этом образе нужно использовать качественные черные краски, которые долго держатся на коже. Перед вечеринкой лучше попробовать нарисовать темные линии (сделать пробный макияж). Так как для новичков даже эта задачка будет довольно сложной.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ADISAK JAIJANTA (@adi.hk9)
Допис, поширений ADISAK JAIJANTA (@adi.hk9)
Еще один макияж для парней на Хэллоуин, для которого не нужно нечего, кроме красных и темных густых красок, кисточек и теней. На лице можно написать пугающие слова, дорисовать другие важные элементы образа.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gocass.Photo (@gocass.photo)
Допис, поширений Gocass.Photo (@gocass.photo)
Для следующего образа понадобится много опыта в этом деле. Конечно, можно попробовать осуществить его без помощи мастера, но тогда макияж выйдет не таким ровным и эффектным.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Iris Grace (@irisxgrace)
Допис, поширений Iris Grace (@irisxgrace)
Твисти — клоун в отставке, убивающий людей в окрестностях города Джупитер в популярном сериале Американская история ужасов.
Кстати, для создания необычных образов можно пересмотреть и других персонажей из этой ленты.
Кстати, для создания необычных образов можно пересмотреть и других персонажей из этой ленты.
Например, сатаны, дьявола, Тейта Лэнгдона.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Niko ???? (@youfwniko)
Допис, поширений Niko ???? (@youfwniko)
Для более пугающего образа кроме макияжа на лице можно сделать еще и на шеи. Для этого понадобиться больше сил, времени и продуктов, зато результат выходит крайне нестандартным.
А пока ты зажигаешь свечи и запасаешься тыквами, читай материал про рецепты коктейлей на Хэллоуин.
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