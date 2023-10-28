Макияж на Хэллоуин для парней: 10 необычных идей 2023

Хэллоуин — праздник, который с нетерпением ждут любители хорроров. В этот день проводят тематические вечеринки, на которые нужно обязательно подготовить интересный и ужасающий образ. Как сделать оригинальный макияж на Хэллоуин для парней 2023 — читай в материале.

Макияж на Хэллоуин для парней: что нужно учитывать

Если ты хочешь создать эффектный вариант мужского макияжа на Хэллоуин, главное — учитывать несколько важных моментов. Например:

Подготовь профессиональную косметику. Это могут быть специальные средства, которые используют для грима в театре, или плотные кремовые пигменты. Обычных косметических средств (например, просто пудры и тонального крема) будет недостаточно, чтобы добиться желаемого эффекта. Заранее определись с образом. От этого будет зависеть выбор цветовой гаммы. Если ты решишь стать скелетом, можно обойтись средствами черного и белого цветов. Бери во внимание свой типаж. У многих мужчин скулы и линия челюсти, например, выражены ярче, чем у женщин. И этим можно воспользоваться. Сделай эти зоны ключевыми в макияже.

Рваная рана

На Хэллоуин можно сделать в голове имитацию пулевого ранения. Для этого образа лучше воспользоваться услугами профессионала или заранее заказать всю нужную косметику. Например, тебе точно понадобится красная густая краска, похожая на кровь.

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А вот этот вариант действительно нужно осуществлять с мастером (если ты — не профессиональный визажист). Для этого важно взять хорошие материалы, повязку на голову, вставные клыки.

Джокер

Джокер — пожалуй, один из самых популярных вариантов костюмов на Хэллоуин. При этом его не так сложно повторить в домашних условиях. Только кроме макияжа понадобиться костюм из одноименной киноленты.

Скелет с блестками

Если у тебя довольно выраженные линии скул, лучше присмотреться к образу скелета. К тому же, его можно красиво украсить блестками или другими элементами, которые освежат идею и сделают ее интереснее.

Раны на лице

В домашних условиях можно без проблем нарисовать порезы или раны, которые “оставил дикий зверь”. Для образа просто возьми подходящие краски и тени. Также можно не переживать из-за костюма: подойдет любая черная рубашка и классические штаны.

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Классический скелет

В этом образе нужно использовать качественные черные краски, которые долго держатся на коже. Перед вечеринкой лучше попробовать нарисовать темные линии (сделать пробный макияж). Так как для новичков даже эта задачка будет довольно сложной.

Кровавые порезы

Еще один макияж для парней на Хэллоуин, для которого не нужно нечего, кроме красных и темных густых красок, кисточек и теней. На лице можно написать пугающие слова, дорисовать другие важные элементы образа.

Сложный макияж на Хэллоуин

Для следующего образа понадобится много опыта в этом деле. Конечно, можно попробовать осуществить его без помощи мастера, но тогда макияж выйдет не таким ровным и эффектным.

Twisty макияж

Твисти — клоун в отставке, убивающий людей в окрестностях города Джупитер в популярном сериале Американская история ужасов.

Кстати, для создания необычных образов можно пересмотреть и других персонажей из этой ленты.

Например, сатаны, дьявола, Тейта Лэнгдона.

Скелет с разрисованной шеей

Для более пугающего образа кроме макияжа на лице можно сделать еще и на шеи. Для этого понадобиться больше сил, времени и продуктов, зато результат выходит крайне нестандартным.

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