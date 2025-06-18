Стиль жизни Праздники

Международный день йоги 2025: почему он совпадает с Днем летнего солнцестояния

Ольга Петухова, редактор сайта 18 июня 2025, 12:45
дата международный день йоги
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь