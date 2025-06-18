Международный день йоги 2025: почему он совпадает с Днем летнего солнцестояния

Можно не интересоваться философией и религией Индии, не знать всех тонкостей ее красочной мифологии, но при этом практиковать йогические упражнения, о которых слышали, пожалуй, все.

Чем они важны для духовного и физического здоровья, почему и когда основали Международный день йоги — читай в материале.

Международный день йоги: дата и история праздника

Международный день йоги традиционно отмечают в один и тот же день года — 21 июня, и в 2025 он приходится на субботу.

Это символическая дата, выбранная не случайно, а с глубоким философским и астрономическим подтекстом.

Идея основания Международного дня йоги принадлежит премьер-министру Индии Нарендри Моди. В сентябре 2014 года, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он предложил учредить праздник для всего мира. По его словам:

Йогическая практика — это не просто физические упражнения, а путь, который приводит к единству разума, тела и духа, а также гармонии с природой.

Уже в декабре того же года ООН приняла резолюцию, официально установившую 21 июня Международным днем ​​йоги. За резолюцию проголосовали представители 177 стран — неслыханная единогласие в истории ООН.

Почему именно 21 июня отмечает Международный день йоги

Все просто: эта дата совпадает с Днем летнего солнцестояния, самым длинным в ​​году в Северном полушарии.

С точки зрения астрономии это момент, когда люди получают максимум света от Солнца, а согласно философии йоги это период мощного энергетического подъема.

По легенде, именно в этот день верховное божество индийского пантеона Шива выступило в роли первого учителя духовной практики. В Индии его так и называют Ади Йоги. Он стал учить своих учеников — семь мудрецов, сапта-риши.

Международный день йоги в Индии отмечается как начало передачи ее человечеству.

Для широкого круга людей, ныне практикующих йогические упражнения или желающих приобщиться к их изучению, день символизирует баланс между телом и разумом, человеком и Вселенной, внутренним и внешним.

Йога — не религия и не гимнастика, скорее образ жизни, ведущий к самопознанию и внутреннему покою.

21 июня в разных странах мира, на центральных площадях и в парках, под открытым небом или в спортивных залах, тысячи людей собираются на общую практику — почувствовать единство, гармонию и силу древнейшей оздоровительной традиции.

Если ты еще размышляешь, приобщиться ли и тебе к занятиям этой индийской физической и духовной практикой, убедись, что это твое, узнай все преимущества йоги.

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