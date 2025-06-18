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Можно ли перекрестить ребенка: что говорит церковь о повторном крещении

Леся Манзюк, редактор сайта 18 июня 2025, 18:30
Повторное крещение ребенка возможно или нет
Фото Pexels

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