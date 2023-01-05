Не только кутья и колядки: обычаи и традиции на Рождество

Рождество Христово считается одним из самых красивых и важных праздников в православном мире. В этот день украинцы с давних времен придерживались разнообразных обычаев и традиций.

Ведь для церкви рождения Христа — самое великое событие. Подробнее об обычаях и традициях на Рождество — читай в материале.

Многие годы в Украине празднуют Рождество Христово 25 декабря (по григорианскому календарю) и 7 января (по юлианскому). Важно, что к празднику верующие готовятся заранее: за 40 дней начинают держать соответствующий пост.

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Рождественский пост считается одним из самых важных и самых длинных. Он очень суровый.

Благодаря посту люди очищаются от всего злого перед Рождеством. В пост можно есть разнообразные фрукты, овощи, каши, грибы, а иногда и рыбные блюда. Однако все блюда животного происхождения употреблять нельзя (мясо, творог и даже яйца).

В канун Рождества, 6 января (или 24 декабря), в Украине празднуют Святой вечер.

Это тоже важный праздник. Для этого хозяйки готовят к ужину 12 блюд без мяса и молочных продуктов. Они символизируют количество апостолов.

Обычаи на Рождество в Украине

На рождественском столе обязательно должна быть кутья. Вареное зерно с маком, медом и орехами нужно есть сразу, садясь за стол.

Считается, что все умершие родственники собираются за столом и пробуют кутью. Также, если в доме недавно умер член семьи, на стол обязательно ставят еще одну дополнительную тарелку.

Она — для умершего. Чтобы тот смог тоже полакомиться вместе с семьей.

Также в этот день, а в некоторых регионах Украины 6 января, дети носят ужин крестным родителям. В разных городах и селах дети собирают разные клунки: одни кутью, другие — калачи.

В этот день важно уделять особое внимание своим дедушкам и бабушкам.

Важным атрибутом на рождественском столе является дидух. Это — сноп из пшеницы. Он является символом духа предков, приносит в дом благополучие и богатство.

Раньше его ставили под иконами. Если дидуха не было, то часто под столы украинцы ставили мешок с сеном или соломой.

В рождественский вечер дедушки и бабушки заводили под стол коз и звали внуков. После этого бросали мелкие монеты, чтобы дети их ловили, а козы ужинали сеном. Считалось, что такой обычай должен был принести в дом много света и добра.

Обычаи и традиции на Рождество 2023

Один из важнейших обычаев — колядки. В Украине начинают колядовать вечером 6 или 7 января. Для этого дети и взрослые берут большую звезду и поют разные колядки. В обмен на это соседи одаривают детей сладостями или деньгами.

Чем больше колядников приходит в дом — тем больше счастья будет в новом году.

Также на Рождество с давних времен гадали. Именно в ночь на Рождество можно было легко увидеть будущее. Однако не все в это верили.

Ведь рождение Христа — церковный праздник, а церковь не поддерживает гадания, потому что это противоречит основам христианства.

Многие девушки гадали в этот день на свою судьбу и замужество, узнавали о будущем женихе. Раньше считали, что сны, которые приходили к людям на Рождество, — пророческие.

Когда наступает утро, соседи здороваются словами “Христос Народився!” и “Славімо його!” Кроме этого, на Рождество православные обязательно ходят в храм, на утреннюю молитву. А потом всей семьей собираются за праздничным столом, на котором уже есть и мясные, и молочные блюда.

Напомним, в этом году Православная церковь Украины разрешила верующим отмечать Рождество 25 декабря по западному обряду. Читай, когда правильно отмечать Рождество Христово.