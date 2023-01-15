Брать с собой или набирать в водоеме? Правила освящения воды на Крещение

Крещение — один из самых больших церковных праздников среди верующих, который отмечают 6 января (христиане западного обряда) или 19 января (христиане восточного обряда). Одним из самых главных обычаев Крещения является освящение воды.

Также существует традиция купания в проруби на Крещение, поэтому чаще всего освящают проруби, реки и озера. Для этого изо льда вырубают крест, его также могут украсить барвинком, ветвями сосны или даже поливать свекольным квасом.

Эту освященную воду из водоема могут набирать все желающие. Считается, что она обладает целебными свойствами и не портится.

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Также в этот день принято освящать питьевую воду и потреблять ее. Мы расскажем о правилах освящения воды на Крещение.

Традиция освящения воды на Крещение

В храмах традиционно освящают воду непосредственно на само Крещение (6 или 19 января) или на Крещенский Сочельник (5 или 18 января). Святить воду можно в эти два дня, ведь обряд ее освящения проходит одинаково.

Освященную воду называют агиасмой (от греческой — святыня). Считается, что она обладает чудотворными и целебными свойствами.

Чтобы освятить воду в церкви, необходимо набрать воду в емкость и принести с собой на праздничное богослужение. Также можно набрать воду из освященного водоема. Однако употреблять такую воду не желательно, учитывая уровень чистоты воды в водоеме.

Как хранить освященную воду

Крещенскую воду нужно хранить дома в чистой стеклянной емкости, желательно возле икон. Эту воду нельзя ставить в холодильник. Освященную воду не следует хранить “вечно” и не пользоваться ею в бытовых нуждах. Считается, что это “заточение” святыни.

Освященную воду следует пить по ложке в день натощак.

Для того чтобы купаться на Крещение, нужно подготовиться заранее. Ранее врач рассказывала, как купаться на Крещение и не заболеть.

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