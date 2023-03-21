Самый большой праздник: когда празднуют Пасху 2023 в Польше — дата и традиции

Пасха — один из самых больших христианских праздников в мире. Традиционно люди выпекают сладкий хлеб по специальному рецепту, разрисовывают пасхальные яйца и идут в церковь, чтобы посвятить свои корзины с едой.

В этом году многие украинцы вынуждены встречать этот семейный праздник не в родном доме, а за границей. Чтобы узнать о традициях празднования Пасхи в Польше и когда ее отмечают там, читай дальше.

Пасха в Польше 2023

Из-за разногласий в Юлианском и Григорианском календарях, празднование Пасхи, как и других великих церковных праздников, не совпадает между христианами западного и восточного обрядов.

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В этом году Пасха в Польше выпадает на 9 апреля. Оно, а также 8 и 10 апреля будут в стране официальными выходными.

Предпасхальные праздники у верующих восточного и западного обряда мало чем отличаются. Однако последняя неделя перед Пасхой таки имеет собственные традиции.

Пасха в Польше: традиции

Две недели перед Пасхой в Польше считаются сакральными. Этими днями существуют традиции, которые придерживается каждый верующий страны.

Пепельная среда — день, когда поляки идут в костел, молятся и наносят лозой на лоб крест. Он является символом бренности мирской жизни.

Жирный четверг: день, предшествующий посту. Тогда поляки едят все, чего пожелает душа, потому что с пятницы у них начинается суровый пост.

Пальмовое воскресенье — верующие вспоминают день, когда был убит Христос. Это аналог Вербного воскресенья в Украине. Поляки верят, что ветви пальм являются оберегами от злых сил, а в доме, где они располагаются, будет счастье и уют. Желают успеха с помощью легкого биения веткой пальмы по спине.

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Далее начинается Великая неделя, к которой также относят Страстную субботу, саму Пасху и второй день празднования праздника.

В Страстную субботу поляки готовятся к празднику, идут в костёл и святят то, что приготовили на Пасху.

В корзину обязательно кладут:

Традиционную выпечку;

Домашнюю колбасу;

Сыр;

Соль;

Хрен;

Хлеб;

Мед;

Яйца.

А когда Пасху будут праздновать христиане восточного обряда и в чем разница между двумя календарями — мы объясняли в другом материале.

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