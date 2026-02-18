Пятница 2026: дата католиков и значение этого дня

Сегодня, 18 февраля 2026 года, верующие римско-католической церкви в Украине и во всем мире отмечают Пепельную среду. Этот день является переходящим праздником, дата которого напрямую зависит от Пасхи, и в этом году он знаменует официальное начало сорокадневного периода Великого поста.

Для христиан западного обряда это время глубокого духовного очищения, молитвы и воздержания, которое готовит сердца к главному христианскому торжеству — Воскресению Христовому, которое в 2026 году католики будут праздновать 5 апреля.

Пепельная среда 2026: почему этот день важен

Название праздника происходит от уникального обрядового действа, во время которого священники посыпают головы верующих пеплом или наносят им знак креста на лоб. Этот пепел имеет особое происхождение: его готовят, сжигая пальмовые или вербовые ветки, освященные во время прошлогоднего Вербного воскресенья.

Традиция использования пепла уходит корнями в библейскую древность, когда посыпание головы пеплом символизировало глубокую скорбь, сердечное раскаяние и осознание хрупкости человеческого бытия.

В 2026 году этот ритуал остается напоминанием о том, что перед лицом вечности все мирские заботы являются лишь прахом, а истинную ценность имеют только добрые поступки и чистота души.

Во время нанесения пепла священнослужитель обычно произносит одну из двух традиционных фраз:

Помни, что ты прах и в прах возвратишься

или

Покайтесь и веруйте в Евангелие.

Эти слова настраивают верующих на серьезную работу над собой, побуждая к испытанию совести и отказу от эгоизма. Кроме того, Пепельная среда предполагает соблюдение строгого поста.

Согласно церковным канонам, взрослые верующие в возрасте от 18 до 60 лет в этот день должны ограничиться только одним полноценным приемом пищи, а полный отказ от мясных блюд является обязательным для всех в возрасте от 14 лет.

Великий пост, который начинается сегодня, — это не просто период запретов, а возможность для внутреннего обновления и обретения свободы от вредных привычек, что ведет к радостному празднованию Пасхи.

Ранее мы писали, что можно есть в Великий пост 2026 — читай в материале, какой питательный и вкусный рацион доступен в этот период.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!