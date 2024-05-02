Погода на Пасху 2024: украинцам ждать дождей или солнца и божьего благословения

Погода на Пасху бывает такой непредсказуемой, как и любой весенний день. Даже не знаешь, ждать ли на этот раз дождя, или все же нас осенят теплые солнечные лучи и подарят еще один повод для радости.

Чтобы украинцы немного больше были уверены в своих планах, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала Фактам ICTV, какая погода ждет на разных уголках Украины в Пасхальные праздники 2024 года.

Какая будет погода на Пасху

Наталья Птуха уверена, что на праздник Пасхи 5 мая на всей территории Украины будет тепло и солнечно.

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Небольшие осадки могут ожидать только жителей западных и северных регионов. Однако беспокоиться заранее не стоит, поскольку температурный столбик сохранит стабильность, поэтому погода даже в дождь будет радовать теплом.

В целом, 5 мая температура будет колебаться в пределах от 18 до 23 градусов по Цельсию.

Погода на Пасху 2024 будет солнечной и очень комфортной, так что можно смело планировать отдых.

Что же касается прогноза на весь месяц, то Укргидрометцентр предполагает, что в начале мая украинцам следует ожидать теплую и сухую погоду.

В целом средняя месячная температура воздуха будет составлять от 15 до 18 градусов. Только в горных регионах она будет немного меньше — от 11 до 14 градусов тепла.

С ростом температурных показателей хочется поскорее начать охлаждать воздух дома. Однако включить кондиционер не всегда есть возможность, или его может не быть вообще. Кроме того, кондиционеры ускоряют рост температуры воздуха на планете. Поэтому читай, как бороться с жарой, избегая использования кондиционеров.

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