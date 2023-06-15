Подари улыбку даже за тысячи миль! Поздравления с Днем отца 2023 в картинках

Сколько бы нам ни было лет, папа — самый родной человек, который является опорой, поддержкой и примером для подражания. Но из-за полномасштабного вторжения папа может быть очень далеко.
Кто-то ждет отца с передовой дома, а кто-то за морями и континентами, пока не закончится война. Но желание у всех одно — обнять своих пап, сказать им важные слова любви и почувствовать отцовское тепло.
И хотя родительское тепло нужно нам каждый день, День отца — идеальный момент, чтобы сказать папе о своих чувствах, провести время вместе или просто хорошо поговорить. В 2023 украинцы будут отмечать этот праздник 18 июня.
Если на праздник почувствовать тепло родных объятий по какой-то причине не удается, всегда можно поздравить с Днем отца с помощью наших открыток.
Если на праздник почувствовать тепло родных объятий по какой-то причине не удается, всегда можно поздравить с Днем отца с помощью наших открыток.
Мы собрали самые искренние поздравления и создали теплые картинки, которые долетают за сотни миль и дарят теплую, почти волшебную улыбку.
Дорогой папа, поздравляю тебя с чудесным праздником, с Днем отца! Ты всегда был не только любящим отцом, но и мудрым наставником. Благодаря твоим советам мне всегда удавалось избегать проблем, да и выбираться из сложных ситуаций было гораздо легче.
Спасибо тебе за щедрость и заботу. Желаю тебе сил, выносливости, мужества, выдержки, мудрости. Пусть все препятствия падут перед твоей харизмой, а твой оптимизм спасает даже в экстремальных ситуациях. Люблю тебя!
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Сегодня — особенный день, мы отмечаем твой праздник. Ты мой герой, лучший друг и неизменная опора в жизни. Ты научил меня ценным урокам и всегда стоял бок о бок, поддерживая во всех жизненных испытаниях.
Твоя любовь и забота незаменимы и безграничны. Ты всегда готов помочь, услышать и поддержать. Я благодарен тебе за каждое мгновение, которое проводим вместе. Твое присутствие делает мою жизнь ярче.
Ты пример мужества и преданности своей семье. Твои мудрость и советы всегда были для меня большой поддержкой. Спасибо, папа, за все, что ты делаешь. Пусть твой праздник будет наполнен радостью, здоровьем и любовью. Прими мои искренние поздравления!
Дорогой папа, сегодня День отца — прекрасный момент, чтобы сказать тебе спасибо и выразить самые искренние поздравления. Ты незаменимый герой моей жизни, надежная опора и источник бесконечной любви. Спасибо за все, что делаешь для меня. Счастливого праздника!
Если проза — слишком просто, удиви папу хорошим стихом. Мы собрали подборку самых удачных стихов для поздравлений.
Папа лучший, дорогой,С праздником тебя, родной!Лучший папа на планете,Ты за нас, за всех в ответе!
Ты надежный, сильный, смелый,Ты улыбчивый, умелый.Круче нету храбреца,С праздником тебя отца!
Папуля, поздравляю с Днём отца!Хочу сказать тебе спасибо,Ведь ты со мною до конца,Будешь вкладывать все силы.
Ты образец, и самый верный,Ты показатель для меня,Ты гордость мамы, наш защитник,Тебя мы любим, мы — семья.
Пусть будет жизнь твоя красива,Легка, как пёрышко в руке.Будь здоров и счастлив, папа,Будь ближе к цели и мечте.
Всегда мне был надежным другомИ многому ты научил.Как ни мелькали дни по кругу,В меня ты многое вложил.
И за любовь, улыбки, ласкуЯ искренне благодарю!И в День отца, сегодня, в праздник,Скажу, что я тебя люблю.
Желаю я удачи, силы.Пусть каждый день добро несет.И пусть тебя, мой папа милый,Господь с любовью бережет!
Многие папы сейчас защищают Украину на фронте. В каком бы возрасте ни был ребенок – отпускать родного человека в неизвестность бывает тяжело. В эксклюзивном материале мы рассказали, как общаться с ребенком, когда отец или мама на фронте.
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