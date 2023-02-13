С Масленицей 2023! Теплые поздравления в картинках, прозе и стихах

Уже скоро аромат блинов заполонит дома украинцев, ведь приближается Масленица! Вікна подготовили для тебя теплые поздравления с Масленицей в картинках, а еще — в стихах и прозе! Сохраняй открытки и поздравляй самых родных с грядущими праздниками.
Скачать поздравления можно по этой ссылке. Открытки на любой вкус помогут тебе поздравить родных с Масленицей.
Праздник солнечный пришел,Ставим все блины на стол!Масленицу встретимС пожеланьем этим:
Счастья близким и родным,Пусть не будет стол пустым,Пусть здоровье не оставит,
Сплетник на весь мир не “славит”,Дружба крепнет, не черствеет,Кошелек не опустеет,А улыбок хороводВас кружит из года в год!
Масленица в дом пришлаИ весну нам принесла,Блинчиков мы испечем,Зиму дружно проведем.
Пусть весна будет щедра,Всем желаю я добра,Счастья, радости, везения,Чумового настроения!
Поздравляю с Масленицей!Пусть она согреет,Даст тепла и радости,Нежности, веселья.
Солнышком обниметИ добром хранит,Все проблемы снимет,Мечты осуществит.
Ярких дней добавит,Света и успехов,Пусть живётся славноИ с задорным смехом!
Ранее мы рассказывали о пяти рецептах вкусных блинов на Масленицу.
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