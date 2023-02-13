Праздники

С Масленицей 2023! Теплые поздравления в картинках, прозе и стихах

Анастасия Грубрина, редактор сайта Валентина Бойко, web-дизайнер сайта 13 февраля 2023, 14:30
З Масляною! Яскраві й теплі привітання в картинках
Фото: Pexels

Больше новостей
Які загрози є у національної валюти — що відбувається з гривнею зараз
Напечатали 400 млрд? Что на самом деле происходит с гривной — прогноз и угрозы
Подарунки
Что подарить на 14 февраля парню: идеи ярких подарков на любой бюджет
Електронний підпис
Европейские стандарты в Украине: что такое электронная подпись и как ею пользоваться
Болить вухо: що робити і як швидко зняти вушний біль
Беспокоит боль в ухе — как действовать, чтобы не навредить
Смотреть больше

Материалы по теме

Подарунки
Что подарить на 14 февраля парню: идеи ярких подарков на любой бюджет
Картинки з Днем Святого Валентина: добірка найкращих картинок до 14 лютого
Как объятия и поцелуи: нежные и теплые поздравления в картинках с Днем Святого Валентина
стрітення 2023
Сретение Господне 2023: когда празднуют и какие традиции в Украине
День святого Валентина
“Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання…” Поздравления с Днем Святого Валентина

Видео
0:08:58
Туреччина

Ад Турции. Неделя после ужасного землетрясения — что происходит в стране сейчас
Карта бойових дій в Україні 13.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 13 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Карта бойових дій в Україні 12.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 12 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
0:10:53
Олексій Дмитрашківський
Хайп дороже жизни? Военный жестко обратился к украинцам и рассказал, какая ситуация в Запорожье
0:03:15
Домашні насильства
“Меня берут за шею, могут задушить…” Почему во время войны уровень домашнего насилия вырос
0:03:48
Спротив Херсонщини
Вели борьбу под страхом смерти: история сопротивления храброго села Пятихатки Херсонской области
0:08:07
Харківщина
Выпускают ракеты ежеминутно: как сейчас выглядит жизнь Харьковской области под обстрелами
0:03:37
У Дніпрі повернули блакитне паливо — колапсу не буде?
В Днепре вернули голубое топливо – коллапса не будет?
Інтерв'ю Мішеля Хазанавічуса про візит в Україну
От победы Украины зависит мир всех нас — кинорежиссер Мишель Хазанавичус о поддержке платформы UNITED 24
Больше видео
діабет першого типу
Читать дальше
Чаще встречается у молодежи и детей. Как не пропустить диабет первого типа
Як швидко прибрати перегар і що це – корисні поради
Читать дальше
Последствия вчерашней вечеринки догоняют сегодня? Как быстро убрать перегар

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь