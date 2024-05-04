Поздравления с наступающей Пасхой в стихах и прозе: пожелания в преддверии великого праздника

Праздник Воскресения Христова только приближается для верующих восточного обряда, но празднование победы жизни над смертью актуально всегда. Читай поздравления с предстоящей Пасхой в стихах и прозе.
Поздравляю с наступающим праздником светлой Пасхи Христовой! Желаю, чтобы ваша жизнь стала светлее, радостнее, богаче и счастливее. Пусть все нынешние трудности, неудачи, невзгоды, болезни и разочарования оставят вас навсегда после слов о доброй вести: Христос воскрес!
***
С наступающей Пасхой! Пусть все ожидания сбудутся и не разочаруют! Тепла в доме, любви ближних, друзей настоящих, которые никогда не предадут, здоровья крепкого и долгой счастливой жизни!
Поздравляю с наступающим праздником Пасхи! Хочу пожелать только всего самого доброго, светлого и хорошего. Пусть жизнь всегда преподносит только радость, улыбки и смех. Желаю никогда не унывать, быть здоровым и счастливым человеком всегда!
Поздравляю с наступающей Пасхой, желаю вечной весны в душе, безоблачного неба над головой, любви в доме и радостных новостей. Пусть этот праздник возрождения подарит веру в чудо и уверенность в своих силах. Желаю счастья, успехов в работе, здоровья и большой любви.
В канун самого светлого и чистого христианского праздника — дня Святой Пасхи — желаю вам теплоты сердец и душевной благодати, доброго здоровья и безмятежной радости, счастья и милосердия. Пусть Господь согреет вас своей любовью, свет Христова Воскресения озарит ваш жизненный путь. Ликуйте и празднуйте! Христос Воскрес!
В преддверии Пасхи поздравляю тебя с этим праздником надежды и победы. Пусть вера каждый день побеждает и в твоей жизни, принося с собой мир, благодать, любовь и покой.
Поздравляю с наступающим праздником светлой Пасхи! Желаю встретить Пасху Христову с легким сердцем и чистой душой. В последние дни Великого Поста, перед Воскресением Христовым, постарайтесь не грустить, не замечать чужих ошибок, не осуждать, а радоваться тому, что имеете, видеть красоту окружающего мира, вспомнить старых друзей, позвонить родителям, завершить дела, которые давно откладывали. Желаю добра, здоровья и мирного неба!
С наступающей вас светлой Пасхой,Здоровья крепкого, любви и счастья!Благополучия семейного вам и тепла,Желаем искренности, мира и добра.
Друзья надёжные чтоб рядом были,И эту связь через года вы сохранили.Всегда пусть Ангел вас оберегает,Заботится, хранит и в жизни помогает.
С наступающей Пасхой божественнойПоздравляю я вас от души.И желаю, чтоб в мире и радостиЖили долго и счастливы вы.
Бережет пусть вас ангел-хранитель,Ограждая от бед и невзгод.В сердце каждого будет СпасительИ спокойствие в дом принесет.
С наступающим Христовым Воскресеньем —Светлым чудом Пасхи приближеньем.Я желаю вам очиститься душой,В мыслях и делах найти настройНа любовь, добро и милосердье.Пусть пошлет Господь благословенье.Чтоб с любовью в каждый дом вошлоГлавное для всех нас торжество.
Скоро в дом постучится вдруг чудо,Сердцу вашему станет тепло,Всё волшебнее станет как будто,На душе так прекрасно, светло.
С наступающим праздником Пасхи!Новых радостей вам и добра!Огонек пусть в душе не погаснет,И жизнь радует вас пусть всегда!
Пусть сегодня мир станет чуть лучшеИ останется вечно таким —Мирным, добрым, спасающим души,Всё дающим, чего мы хотим.
Близких вы и друзей берегите,Согревайте своим их теплом.Этот праздник в душе вы храните,И всё зло будет вам нипочем.
Светлый праздник наступает,Пусть царит в душе любовь.Чтобы каждый был и весел,И успешен, и здоров.
В Пасху радости желаю,И надежды не терять.Во всё лучшее лишь веритьИ друг другу помогать!
С Пасхой наступающейЯ вас поздравляю!И весеннего теплаОт души желаю!
Чтобы окружали васЛишь любовь, везение!А в мирских заботах вамКрепкого терпения!
Пусть воскресный праздникПринесёт вам много счастья!Стороной пускай обходятБеды и ненастья!
Мы также подготовили поздравления на Пасху в картинках.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.