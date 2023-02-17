Простите меня, и я прощаю! Искренние поздравления с Прощеным воскресеньем в картинках

В этом году верующие будут отмечать Прощеное воскресенье 26 февраля, в последний день Масленицы. Важнейшей традицией этого дня является прощение друг друга. Люди просят прощения и забывают нанесенные им обиды. Вікна подготовили для тебя поздравления с Прощеным воскресеньем, чтобы ты мог(-ла) прислать их тем, перед кем хочешь извиниться.

Поздравления с Прощеным воскресеньем 2023 в картинках

Поздравления в картинках ты можешь скачать по этой ссылке. Сохраняй открытки и присылай родным, друзьям и знакомым, чтобы простить друг друга в светлый день праздника.

На Прощеное воскресенье люди ходят в гости к родным и знакомым, чтобы извиниться за обиды или грехи за весь год. Также существует традиция посещать могилы родственников, чтобы извиняться и перед ними. В этот день ходят в церковь, чтобы исповедоваться и отмолить грехи.

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Блюдом дня есть вареники, еду нужно либо доесть, либо поделиться с нуждающимися.

Выбирай открытки, которые понравились больше всего, и пришли их тем, кого не можешь посетить лично, чтобы извиниться.

Раньше мы рассказывали, когда Прощеное воскресенье 2023 и как правильно просить прощения.

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