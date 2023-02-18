С Прощеным воскресеньем 2023! Сердечные и теплые поздравления в стихах и прозе

Скоро христиане будут отмечать Прощеное воскресенье. В этом году оно выпадает на 26 февраля. Вікна подготовили для тебя поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах и прозе. Выбирай те, которые больше всего понравились, и присылай родным и близким.
Прощенье нелегко просить,Но все же прошу меня проститьЗа слезы, грубость и печаль,За сказанное невзначай,За то, что сделано не так,Серьезный грех или пустяк…
Прошу обиды не таить,Прошу меня за все простить.К чему друг друга осуждать,Ведь Бог учил нас всех прощать!
С Прощеным воскресеньем!За все меня простите.Ни зла, ни боли, ни обидНа сердце не держите.
Желаю процветанья вам,Здоровья и терпения,Чтоб улыбались чаще выИ было настроение!
С Прощеным воскресеньемЯ поздравляю вас.Прошу у вас прощенияЯ в этот светлый час!
Прошу я вас сегодняЗа всё меня проститьИ на меня обидыИз сердца отпустить!
Фото: Unsplash
Воскресенье Прощеное даритНам надежду на мир и любовь.Все ошибки Господь нам прощает,Выливая свою милость снова.
Пусть добро умножается в жизни,Душу пусть наполняет тепло,Пусть для печали не будет причины,И всегда будет в душе светло!
Незаметно день за днемТихонько мы живемИ внимания не обращаем,Как близких обижаем,Дано в году нам день целый —Тихий, светлый и воскресный,Чтобы прощения попроситьИ оскорбления отпустить.
Ранее мы рассказывали, когда Прощеное воскресенье 2023 и как правильно просить прощения.
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