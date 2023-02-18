С Прощеным воскресеньем 2023! Сердечные и теплые поздравления в стихах и прозе

Скоро христиане будут отмечать Прощеное воскресенье. В этом году оно выпадает на 26 февраля. Вікна подготовили для тебя поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах и прозе. Выбирай те, которые больше всего понравились, и присылай родным и близким.

С Прощеным воскресеньем 2023! Поздравления в прозе

В этот светлый день прошу простить меня! Пусть все обиды, ссоры, слова останутся в прошлом! За все ошибки, грубость и неприятные разговоры извините, и да простит вас Бог!

В Прощеное воскресенье я искренне прошу меня простить. Прошу оставить все плохое в прошлом, прошу не вспоминать о ссорах и оскорблениях, прошу не жалеть и не унывать. Желаю, чтобы в сердце жило счастье, чтобы душа была наполнена гармонией и вдохновением, чтобы любимые и дорогие сердцу люди всегда были рядом с тобой.

Я прошу прощения у тебя за все вины, которые тебя оскорбили или разочаровали. Тебе же дарю свое прощение. Пусть Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и достаток. Пусть ангелы освещают твой жизненный путь ярким светом.

Умение прощать и просить прощения присуще истинному христианину. Так пусть же в этот прекрасный день оно будет с тобой! С Прощеным воскресеньем!

С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день принесет прощение и мир в дом, подарит здоровье, терпение, умение сочувствовать и прощать друг друга!

Поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах

Прощенье нелегко просить,

Но все же прошу меня простить

За слезы, грубость и печаль,

За сказанное невзначай,

За то, что сделано не так,

Серьезный грех или пустяк…

Прошу обиды не таить,

Прошу меня за все простить.

К чему друг друга осуждать,

Ведь Бог учил нас всех прощать!

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С Прощеным воскресеньем!

За все меня простите.

Ни зла, ни боли, ни обид

На сердце не держите.

Желаю процветанья вам,

Здоровья и терпения,

Чтоб улыбались чаще вы

И было настроение!

С Прощеным воскресеньем

Я поздравляю вас.

Прошу у вас прощения

Я в этот светлый час!

Прошу я вас сегодня

За всё меня простить

И на меня обиды

Из сердца отпустить!

Воскресенье Прощеное дарит

Нам надежду на мир и любовь.

Все ошибки Господь нам прощает,

Выливая свою милость снова.

Пусть добро умножается в жизни,

Душу пусть наполняет тепло,

Пусть для печали не будет причины,

И всегда будет в душе светло!

Незаметно день за днем

Тихонько мы живем

И внимания не обращаем,

Как близких обижаем,

Дано в году нам день целый —

Тихий, светлый и воскресный,

Чтобы прощения попросить

И оскорбления отпустить.

Ранее мы рассказывали, когда Прощеное воскресенье 2023 и как правильно просить прощения.

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