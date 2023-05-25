Поздравления с Вознесением Господним 2023: теплые стихи и проза

В этот день християне вспоминают, как Иисус Христос вознесся на небо и закончил Свой земной путь. В 2023 году православная церковь восточного обряда отмечает Вознесение Господне 25 мая, и этот праздник — один из главных церковных празднеств.
Поздравления с Вознесением Господним 2023 — читай в материале.
Желаю тебе, твоей семье и дому мира, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца близких людей. Пусть в небе тебе всегда светит звезда, которая освещает дорогу и направляет на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним!
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В этот день Господь вознесся в небеса и тем самым подарил нам надежду на светлое будущее. Пусть он бережет тебя и твоих родных свыше, пусть каждая молитва, сказанная тобой, будет услышана. С праздником!
Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет всю твою семью от зла и ненастья и дарит тебе благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце всегда будет светло и спокойно, а каждый день приносит радость и позитив.
С большим праздником! Пусть не только в этот день, но и всегда ты будешь наполненным, добродушным и добрым. Мира тебе, душевного спокойствия, сил и веры!
Поздравляю со светлым днем Вознесения Господня! Пусть твой дом согреет солнцем и лучи наполнят добром, радостью, счастьем и любовью! Желаю понимания, дружной семьи и крепкого здоровья!
Желаю тебе веры, неугасимой надежды в лучшее и душевной чистоты. Пусть солнце освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает за это любовью. С праздником!
С праздником! Будь счастлив(-а) в Вознесение Господня, пусть твои помыслы всегда будут чистыми, а душа — светлой. Молюсь о здоровье твоих близких и родных. Пусть все они будут в мире и спокойствии!
В Великий день Господня Вознесения
Мы всей душою верим в чудеса,
У Бога просим мы защиты и спасения
И о прощении молим небеса.
Желаю твоей душе чистоты,
Желаю веру в сердце укрепить
И с именем Господним на устах
Желаю жизнь счастливую прожить.
Молитвой этот день встречай ты,
Стараясь дух свой укрепить.
Люби, уверуй и прощай тех,
Кто праведно старается жить.
Пусть дышится легко, свободно,
Пусть будет все тебе по плечу.
Я с Вознесением Господним
Поздравить и обнять хочу!
Поздравляю с Господним Вознесением,С днем вечной жизни торжества!Желаю искренности и смирения,Святой молитвы волшебства.
Пусть Ангел мир тебе подарит,В душе огонь добра горит.Желаю жить всегда на славу,И пусть Господь тебя хранит!
От всего сердца поздравляю
С Вознесением Господним
И всегда тебе желаю
Мира, радости, восторга!
Вскоре нас уже ждут Троица, Петров пост и день Святого Духа. Смотри календарь церковных праздников на июнь 2023.