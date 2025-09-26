Поздравления с Днем дошкольного образования 2025: в стихах и прозе

День дошкольного образования — праздник каждого детского сада, когда поздравления ждут воспитатели и нянечки, повара, врачи и другие работники садиков. Обычно в Украине этот праздник выпадает на последнее воскресенье сентября, в 2025 году это 28 сентября.
Мы подобрали самые красивые поздравления с Днем дошкольного образования, которые помогут выразить благодарность персоналу.
Поздравления с Днем дошкольного образования своими словами
Поздравляем наших замечательных воспитателей, нянечек, медсестер и поваров с безгранично добрыми сердцами. Пусть судьба отблагодарит вас за заботу, ласку и терпение, которые вы дарите своим маленьким воспитанникам. Пусть тепло ваших рук творит чудеса и помогает нашим крохам расти добрыми и хорошими людьми. Благодарим вас за всю ту любовь, которую вы отдаете детям! С Днем дошкольного образования вас!
***
Работа с детьми — это так непросто, но у вас есть настоящий дар! Вы умеете подобрать нужные слова, увлекательные занятия и с радостью дарите деткам свою любовь и заботу! Желаем вам оставаться такими же добрыми, оптимистичными и жизнерадостными! Пусть каждый день приносит вам воодушевление от труда и хорошее настроение! С Днем дошкольного образования!
***
Поздравляю с Днем дошкольного образования всех сотрудников! Желаю, чтобы детский смех даровал невероятные силы и бодрость души, чтобы работа всегда была отрадой для сердца, а в жизни оставалось время на отдых и исполнение заветных мечтаний. Пусть новые дни дарят вам что-нибудь прекрасное! Мы безгранично благодарны вам за заботу и силы, которые вы отдаете детям!
***
В день дошкольного образования хочется пожелать вам терпения, энтузиазма, личного счастья и поддержки родителей. Пусть дети, которым вы дарите любовь и заботу, будут долгие годы благодарны вам. А ваши сердца будут хранить только добрые и приятные воспоминания!
***
Поздравляем с праздником всех вас, в чьи теплые и ласковые руки мы утром передаем наших сонных малышей. Кто кормит, играет, учит и любит наших детей, обеспечивая им весь день уют и комфорт. Будьте же здоровы, счастливы, живите в мире, достатке! Всего вам лучшего и благодарим за ваш благородный труд!
***
С праздником! Ваша работа – это искусство: каждый день вы закладываете фундамент будущего наших детей, наполняя его мудростью, добротой и радостью открытий. Спасибо за вашу энергию, терпение и безграничную любовь к своему делу!
***
С Днем дошкольного образования! Желаю, чтобы каждый рабочий день был полон детских улыбок, интересных моментов и ощущения профессионального удовольствия. Пусть здоровье будет крепким, а вдохновение не иссякнет!
Поздравления с Днем дошкольного образования в стихах
Кто детишкам помогает?
Одевает, обувает,
Кто играет и поёт,
Успокоит и поймёт?
Наш любимый воспитатель,
С праздником я поздравляю.
И желаю я тебе,
Всего лучшего вдвойне!
***
Вы с детками общаетесь на ты,
Капризы, плач вы вытерпеть готовы,
Вам хочется дарить прекрасные цветы,
И будьте, милые, всегда здоровы.
Спасибо вам за труд и за терпение,
Спасибо, что вы с нами каждый день,
И знаем точно мы и без сомнения,
Что на работу вам идти не лень.
Хотим успехов в жизни пожелать,
Не знать вовек чтобы печали,
Людей чтоб с полуслова понимать,
И никогда с родными не молчали.
***
Всех работников детсада
С праздником профессиональным!
Пусть дела идут как надо
И не будет дней печальных.
Всем добра, здоровья, счастья
И энергии в придачу.
Пусть вас Бог сопровождает
И сопутствует удача.
