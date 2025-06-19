Поздравление с Днем фермера 2025: теплые слова для тех, кто кормит страну

Фото Pexels 19 июня Украина отмечает День фермера. Несмотря на то, что наше государство аграрное, праздник появился не так давно — в 2020 году. Его установили, чтобы чествовать всех работающих на земле: тех, кто выращивает картофель, кукурузу, ухаживает за садами, ведет хозяйство и кормит нас хлебом. Эта дата была выбрана не случайно — именно 19 июня 2003 года был принят закон о фермерских хозяйствах. Теперь в этот день благодарят людей, которые каждый день работают под открытым небом, случается, под угрозой обстрелов, чтобы на наших столах была еда. Поблагодарим наших кормильцев, поздравления с Днем фермера — в материале. Поздравление с Днем фермера своими словами для SMS Пусть земля щедро благодарит тебя за каждую каплю любви и труда, которую ты в нее вкладываешь! Прими поздравления с твоим праздником — Днем фермера! *** Твой труд — это не просто хлеб, это уверенность, что жизнь продолжается. Покоя тебе в душе и вовремя дождя! Поздравляю с Днем фермера! Читать по теме День фермера в Украине: история и традиции празднования Когда и как празднуют День фермера в Украине — читай в материале. Поздравляю, друг, с Днем фермера! Пусть каждый рассвет приносит не усталость, а веру в щедрые плоды своего дела. С праздником настоящих тружеников! *** Прими поздравления с Днем фермера! Ты сеешь не только зерно – ты сеешь надежду. Пусть все прорастает добром! Веселые поздравления с Днем фермера в прозе для SMS Желаю, чтобы дождь шел только тогда, когда нужно, а трактор заводился даже с полувзгляда! С Днем короля урожая! *** Друг, поздравляю с твоим праздником! Желаю, чтобы сорняки боялись тебя еще с осени, а урожай сам лез на склады! Веселого тебе и хорошего дня! *** Пусть в поле растет все, кроме сорняков и проблем, а жизнь пахнет только кофе и победами! С твоим праздником! *** Прими поздравления с Днем фермеров Украины! Желаю, чтобы куры неслись, коровы хорошо доились, а соседи удивлялись щедрости твоих полей! Хорошего настроения и урожаев, которые накормят с пол-Европы! Pexels Поздравления с Днем фермера в стихах Желаю быть по жизни у руля, Вести свое хозяйство к процветанью. Пусть дарит плодородная земля Обильные дары и урожаи! И дело пусть в руках твоих горит, Текут финансы бурною рекою. Тяни к себе удачу, как магнит. Пусть счастье ходит рядышком с тобою! *** Ты любишь землю, фермер, Ты на ней живешь, Ты знаешь, что посеешь — То потом пожнешь. Пусть радует тебя она Богатым урожаем, Колос золотой Пусть станет караваем. *** Ферме ты отдал все силы, Раскрываешь свой талант. Ты хозяин безупречный, Настоящий бриллиант. В праздник фермера желаю Сил, здоровья, процветанья, Пусть приносит тебе прибыль Твое славное призванье. Узнай также, как правительство поддерживает фермеров, и кто может получить по десять тысяч гривен за каждый гектар хлопковой плантации. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter