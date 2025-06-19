Поздравление с Днем фермера 2025: теплые слова для тех, кто кормит страну

19 июня Украина отмечает День фермера. Несмотря на то, что наше государство аграрное, праздник появился не так давно — в 2020 году. Его установили, чтобы чествовать всех работающих на земле: тех, кто выращивает картофель, кукурузу, ухаживает за садами, ведет хозяйство и кормит нас хлебом.

Эта дата была выбрана не случайно — именно 19 июня 2003 года был принят закон о фермерских хозяйствах. Теперь в этот день благодарят людей, которые каждый день работают под открытым небом, случается, под угрозой обстрелов, чтобы на наших столах была еда.

Поблагодарим наших кормильцев, поздравления с Днем фермера — в материале.

Поздравление с Днем фермера своими словами для SMS

Пусть земля щедро благодарит тебя за каждую каплю любви и труда, которую ты в нее вкладываешь! Прими поздравления с твоим праздником — Днем фермера!

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Твой труд — это не просто хлеб, это уверенность, что жизнь продолжается. Покоя тебе в душе и вовремя дождя! Поздравляю с Днем фермера!

Поздравляю, друг, с Днем фермера! Пусть каждый рассвет приносит не усталость, а веру в щедрые плоды своего дела. С праздником настоящих тружеников!

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Прими поздравления с Днем фермера! Ты сеешь не только зерно – ты сеешь надежду. Пусть все прорастает добром!

Веселые поздравления с Днем фермера в прозе для SMS

Желаю, чтобы дождь шел только тогда, когда нужно, а трактор заводился даже с полувзгляда! С Днем короля урожая!

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Друг, поздравляю с твоим праздником! Желаю, чтобы сорняки боялись тебя еще с осени, а урожай сам лез на склады! Веселого тебе и хорошего дня!

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Пусть в поле растет все, кроме сорняков и проблем, а жизнь пахнет только кофе и победами! С твоим праздником!

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Прими поздравления с Днем фермеров Украины! Желаю, чтобы куры неслись, коровы хорошо доились, а соседи удивлялись щедрости твоих полей! Хорошего настроения и урожаев, которые накормят с пол-Европы!

Поздравления с Днем фермера в стихах

Желаю быть по жизни у руля,

Вести свое хозяйство к процветанью.

Пусть дарит плодородная земля

Обильные дары и урожаи!

И дело пусть в руках твоих горит,

Текут финансы бурною рекою.

Тяни к себе удачу, как магнит.

Пусть счастье ходит рядышком с тобою!

***

Ты любишь землю, фермер,

Ты на ней живешь,

Ты знаешь, что посеешь —

То потом пожнешь.

Пусть радует тебя она

Богатым урожаем,

Колос золотой

Пусть станет караваем.

***

Ферме ты отдал все силы,

Раскрываешь свой талант.

Ты хозяин безупречный,

Настоящий бриллиант.

В праздник фермера желаю

Сил, здоровья, процветанья,

Пусть приносит тебе прибыль

Твое славное призванье.

Узнай также, как правительство поддерживает фермеров, и кто может получить по десять тысяч гривен за каждый гектар хлопковой плантации.

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