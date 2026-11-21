Введение во храм Пресвятой Богородицы – большой церковный праздник, который отмечается 21 ноября по новоюлианскому календарю. В народе этот день также называют Третьей Пречистой. Считается, что в этот день трехлетняя Мария, в будущем мать Иисуса Христа, торжественно вошла в Иерусалимский храм. Таким образом началось ее земное служение Богу.
В этот праздник принято желать родным и близким Божьей благодати, мира, добра, душевного спокойствия и гармонии. Теплые и искренние поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы – читай далее.
Поздравления с введением во храм Пресвятой Богородицы своими словами
Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть Божья Матерь оберегает твою семью от всех невзгод, дарит крепкое здоровье, гармонию, мир и неиссякаемую веру. Желаю, чтобы в твоем доме всегда царили уют, достаток и взаимопонимание.
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Поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы адресую тебе с самыми искренними пожеланиями добра, гармонии и Божьей благодати! Пусть Пречистая Дева услышит все твои молитвы, наполнит жизнь светлыми событиями и защитит от всякого зла.
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С праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы в твоей душе всегда царили весна и надежда, а в доме не смолкал счастливый смех. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя ежедневно и ежеминутно.
Поздравления с введением во храм Пресвятой Богородицы в стихах
Пусть Богородица Святая
Добром окутает семью,
От бед и горя защищая,
Подарит благодать свою.
Пускай любовь и понимание
В семье царят из года в год,
И сокровенное желание
Скорее в жизни оживет.
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Пресвятая Богородица в храм вошла,
Добро и благодать всем нам принесла.
В этот праздник желаю, чтобы легко жилось,
И все, что задумано, поскорее сбылось.
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Я тебя поздравляю с праздником
Введения Марии в храм!
И пусть радости много
Посылает Господь нам!
А еще я желаю счастья
Бесконечного в жизни,
Чтобы любовь, добро и ласка
Были в будущем твоем!
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Сегодня день праздничный, особенный,
В храм Богородица вошла.
Пусть для тебя он будет счастливым,
Чтобы радостной душа твоя была!
Читай также молитвы за детей и внуков, в частности обращения к Пресвятой Богородице о защите.
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