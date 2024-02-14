Вот и наступило 14 февраля! Если креатива или настроения на прикольные поздравления с Днем святого Валентина нет, мы подготовили для тебя несколько идей, как поздравить парня или девушку в День влюбленных. Выбирай поздравление в нашем материале.

Прикольные поздравления с Днем святого Валентина

Чтобы не быть банальным(-ой) на День святого Валентина, поздравить можно чем-нибудь смешным и интересным! Мы подготовили для тебя прикольные поздравления с Днем святого Валентина! Выбирай и отправляй валентинкам.

С Днем святого Валентина! Пусть твоя жизнь будет сладкой, как этот праздник!

Ты солнце, которое согревает даже в самые сильные морозы! Поздравляю с Днем святого Валентина!

С Днем святого Валентина! Ты, как сериал с любимой озвучкой: без тебя — не интересно!

С Днем влюбленных! Ты, как песня Cherry Cherry lady — тебя всегда мало и хочется слушать вечность!

тебя всегда мало и хочется слушать вечность! Отправляю тебе виртуальный поцелуй! С Днем святого Валентина!

Твоя улыбка дарит мне счастье, хочу чувствовать это всегда! Поздравляю с Днем влюбленных!

Люблю тебя до бесконечности! Поздравляю с Днем святого Валентина!

Прикольные поздравления с Днем влюбленных в стихах

С Днем святого Валентина

Я сердечно поздравляю!

И любви огромной, чистой

Я от всей души желаю.

Сейчас также смотрят

Пусть улыбок будет море,

Пусть уйдут печаль и горе.

Будут сотни пусть признаний,

Самых ярких ожиданий!

С днем прекрасным,

С Днем влюбленных

Поздравляю я тебя!

От души большого счастья

Пожелаю я, любя!

Пусть любовь не угасает,

Огоньком в душе горит,

И в глазах пускай сияет,

В сердце свет пускай хранит!

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Поздравления с Днем влюбленных в картинках

Ты согреваешь в самые сильные морозы! Подборка прикольных поздравлений с Днем святого Валентина / 4 Фотографии

Фото: Pinterest/1, 2, 3, 4

Раньше мы делились поздравлениями жене с Днем святого Валентина.

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