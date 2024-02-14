Ты согреваешь в самые сильные морозы! Подборка прикольных поздравлений с Днем святого Валентина

Вот и наступило 14 февраля! Если креатива или настроения на прикольные поздравления с Днем святого Валентина нет, мы подготовили для тебя несколько идей, как поздравить парня или девушку в День влюбленных. Выбирай поздравление в нашем материале.
Чтобы не быть банальным(-ой) на День святого Валентина, поздравить можно чем-нибудь смешным и интересным! Мы подготовили для тебя прикольные поздравления с Днем святого Валентина! Выбирай и отправляй валентинкам.
С Днем святого ВалентинаЯ сердечно поздравляю!И любви огромной, чистойЯ от всей души желаю.
Пусть улыбок будет море,Пусть уйдут печаль и горе.Будут сотни пусть признаний,Самых ярких ожиданий!
С днем прекрасным,С Днем влюбленныхПоздравляю я тебя!От души большого счастьяПожелаю я, любя!Пусть любовь не угасает,Огоньком в душе горит,И в глазах пускай сияет,В сердце свет пускай хранит!
Фото: Pinterest/1, 2, 3, 4
Раньше мы делились поздравлениями жене с Днем святого Валентина.
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