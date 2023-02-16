День, чтобы отпустить все обиды и помириться! Прощеное воскресенье 2023: дата и традиции

Неделя перед началом Великого поста называется Масленицей, а воскресенье этой недели — последний день перед Великим постом — это Прощеное воскресенье. В 2023 году Великий пост начинается 27 февраля.

Мы расскажем о традициях Прощеного воскресенья и последней недели перед Великим постом.

Прощеное воскресенье 2023

В 2023 году Прощеное воскресенье выпадает на 26 февраля. Этот праздник не имеет постоянной даты, Прощеное воскресенье зависит от церковного календаря. Это последний день Масленицы.

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Прощеное воскресенье еще называют Сыропустное воскресенье, Прощенный день, Сыропуст.

По традициям, в этот день можно последний раз перед началом Великого съесть скоромную пищу: яйца, молочные продукты и т.д.

Прощеное воскресенье: традиции

На Масленицу прощались з зимой, поэтому в Прощеное воскресенье могут сжигать чучело Масленицы и призывать весну.

Но самым важным в этот день является прощение. От этого и название.

Нужно просить прощения у родных, друзей и знакомых за все обиды. В это воскресенье отпустить все собственные обиды, примириться с теми, с кем возникли ссоры и разногласия. Также можно в этот день исповедоваться.

Ранее, вся семья собиралась дома у старшего родственника. Там просили друг у друга прощения. Обязательно нужно обнимать друг друга и прощать все обиды.

Еще в Прощеное воскресенье можно проведать могилы умерших. У них также принято просить прощения.

Как правильно просить прощения в Прощено воскресенье:

Прости меня!

Бог простит!

И во второй раз прости!

Бог простит!

И в третий раз прости!

Бог простит, и я прощаю!

Что можно есть на Прощеное воскресенье

Так как идет празднование Масленицы, на Прощеное воскресенье можно есть блины. Кроме этого, хозяйки готовили вареники. В этот день нужно доесть всю приготовленную еду или поделиться с бедными.

Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в феврале.

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