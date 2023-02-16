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День, чтобы отпустить все обиды и помириться! Прощеное воскресенье 2023: дата и традиции

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 февраля 2023, 07:30
Прощена неділя 2023: традиції дня перед початком посту
Фото: Pexels

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День, чтобы отпустить все обиды и помириться! Прощеное воскресенье 2023: дата и традиции

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