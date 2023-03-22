Священный пост мусульман от восхода до заката солнца — когда начинается Рамадан 2023

Сегодня начался Рамадан — месяц обязательного поста для мусульман. В это время люди по всему миру соблюдают суровый пост для того, чтобы показать свое смирение перед Аллахом и обратить большее внимание на духовный, а не материальный аспект жизни.

Во время Рамадана важно не только выполнять исламские предписания, но и очищаться от негативных мыслей и намерений, заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся.

Читай, сколько продлится Рамадан в 2023 году, а также какие история и традиции этого священного месяца для мусульман.

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Когда начинается Рамадан 2023

Исламский календарь использует не солнечный календарный месяц, а лунный. То есть его даты зависят от изменений фаз Луны.

Поскольку лунный год короче григорианского примерно на 11 суток, Рамадан каждый год приходится на разные дни. Однако для мусульман это всегда девятый месяц.

В 2023 году Рамадан начинается 22 марта и заканчивается 21 апреля.

История и традиции Рамадана

Мусульмане во всем мире верят, что Рамадан — священный месяц, поскольку это время милости Аллаха, смирения, прощения грехов и поста. История праздника связана с одержанием первой исламской победы пророком Мухаммедом в битве при Бадре.

Считается, что тогда пророк получил от Аллаха сообщение о том, что поститься в течение месяца Рамадан является обязанностью всех здоровых взрослых мусульман. Ведь только голод, жажда и смирение перед Аллахом равняют как бедных, так и богатых.

В течение Рамадана мусульмане не едят, не пьют и не курят от восхода до заката солнца. Это покаяние за грехи и проявление уважения к Аллаху.

В это время важно также соблюдать нравственные принципы и избегать всяких грехов, например, обижать людей или лукавить.

Вечером, после заката, мусульмане собираются на Ифтар, чтобы прервать пост и поделиться едой с ближними. Это особенное время для семьи, друзей и общества в целом, когда все собираются за одним столом и делятся едой с теми, кто не может ее купить.

Кроме того, в месяце Рамадан мусульмане чаще посещают мечети и глубже занимаются духовностью, выполняя дополнительные молитвы и чтения Корана.

В конце Рамадана празднуется Ид аль-Фитр, что означает “праздник прекращения поста”. Он отмечается в течение трех дней и считается одним из величайших исламских праздников.

Во время него мусульмане одевают новые и чистые одежды, собираются с семьей и друзьями, поздравляют друг друга и делятся едой. Также в это время люди дарят подарки и помогают бедным.

В разных странах праздник Рамадан отмечается по-разному. К примеру, в Египте традиционно готовят специальный десерт, состоящий из меда, орехов и специй.

В Индии и Пакистане многие мусульмане отмечают Рамадан, готовя традиционные блюда, такие как бирьян и халва. А в Турции очень популярный ишлеме кебаб — блюдо из маринованной баранины, которое готовится на углях и подается с рисом или хлебом.

В современном мире праздник Рамадан является важным символом ислама и мусульманской культуры. Это время для совместной молитвы, единства и взаимоуважения.

Рамадан напоминает мусульманам об их духовных ценностях и вдохновляет на добрые поступки, в частности, благотворительность и помощь бедным.

Традиция поста присутствует не только в исламской, но и христианской религии. 27 февраля для верующих начался Великий пост, который продлится до 15 апреля. Читай, что можно есть в Великий пост.

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