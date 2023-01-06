Праздники

Как празднуют Рождество христиане восточного обряда — личный опыт и семейные традиции

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 января 2023, 07:45
Традиції святкування Різдва
Фото: Unsplash

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