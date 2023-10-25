С Днем маркетолога 2023: поздравления в прозе, стихах и дата праздника

Маркетологи занимаются продвижением разных товаров на рынке. Изучая аудиторию, специалисты делают все возможное, чтобы заинтересовать людей в услугах и товарах той или иной компании. В этом году праздник отмечают в среду, 25 октября. Поздравления с Днем маркетолога 2023 — найдешь в материале.

Поздравления с Днем маркетолога 2023 в стихах

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Всегда ты в курсе новостей.

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Ты рынок изучаешь,

И много правильных идей

Рождается. Ты знаешь,

Какой куда товар продать,

Чтоб прибыль больше стала,

Ты, маркетолог — высший класс,

Вверх за тебя бокалы!

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В этот день мы желаем удачи,

Маркетологи, смело вперед!

Вы решайте любые задачи,

Покупатель товары ведь ждет!

Вы найдите пути поскорее,

Чтоб как нужно товар продавать.

Маркетологи, вас мы сегодня

С вашим днем будем всех поздравлять!

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Поздравление с Днем маркетолога в прозе

Поздравляю! Хочу, в первую очередь, пожелать тебе интересных, стабильных проектов, множество возможностей для развития и инновационных решений! Чтобы в твоей жизни было много интересных планов и креативных кейсов!

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С праздником! Желаю всегда делать свое дело только в удовольствие! Чтобы у тебя хватало сил для собственных дел, а работа дарила море впечатлений и много интересного опыта! Зная, какой ты несравненный и опытный специалист, хочу пожелать тебе только одного — больше отдыха и настоящего удовольствия от того, что делаешь!

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С Днем маркетолога! От всего сердца хочу пожелать тебе осуществить все-все-все высокие профессиональные цели. Ведь маркетолог — профессия не из легких. Однако без преувеличения, важная и интересная. Поэтому желаю больше креативных идей, интересных проектов, потрясающих впечатлений и удовольствия от каждого рабочего дня!

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Поздравляю! Желаю, чтобы каждый твой анализ был точным, коллеги дарили радость от общения, а руководство всегда ценило твой труд. Хочу пожелать тебе креативных решений, фонтан идей и море удачных проектов!

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С праздником! Прими в этот день только самые искренние и позитивные поздравления! Твоя работа важна и невероятно интересна. Так что хочу пожелать тебе продвигать продукцию легко, правильно и точно попадать в свою аудиторию! Также хочу пожелать личного счастья, любви, впечатлений и много отдыха!

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Поздравляю с Днем маркетолога! Желаю не только в этот день, но и во все остальные оставаться надежным и точным специалистом, хорошим человеком и невероятным экспертом! Хотя ты — самый настоящий профессионал (-ка), мне важно, чтобы ты услышал (-ла), что ты делаешь невероятные вещи каждый день! Поэтому желаю достойной оплаты твоим стараниям, интересного опыта, настоящих друзей, сообразительных коллег и хороших заказчиков. С праздником!

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