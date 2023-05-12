Праздники

Защитники здоровья в белых халатах! Поздравления с Международным днем медицинской сестры

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 мая 2023, 13:00
З Днем медсестри 2023: вітання у віршах та прозі
Фото: Pexels

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