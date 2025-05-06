Фото Facebook 6 мая Украина отмечает День пехоты. Это праздник, установленный президентом Украины в 2019 году, поскольку дата связана с победой славных казаков в битве под Желтыми водами. Согласно церковному календарю именно в этот день принято чествовать покровителя украинского войска. День пехоты отмечается для чествования мужества и героизма воинов, которые борются за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также, чтобы положить начало современным военным традициям. День пехоты 2025: кого принято поздравлять Пехотой принято считать именно военные механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые воинские части и подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Поэтому это одна из наибольших по численности составляющая украинского войска. За годы войны пехотинцы продемонстрировали, что в самых сложных ситуациях можно переломить ход событий в свою пользу даже там, где враг превосходит количество и вооружением. Закаленные тяжелыми кровопролитными боями, именно пехотинцы уничтожают российских захватчиков, под яростным огнем и обстрелами крепко держат занятые рубежи, отбивают многочисленные атаки врага и уверенно продвигаются вперед, шаг за шагом приближая нашу Победу. День пехоты: поздравления в картинках С Днем пехоты 2025! Поздравления для преданных защитников и защитниц / 3 Фотографии Читать по теме Говорит тишина: почему сегодня шаги пехоты будут раздаваться по всей стране 6 мая в 9:00 Украина замолчит в минуте молчания, чествуя подвиг пехотинцев. Поздравления с Днем пехоты 2025 своими словами С Днем пехоты! Спасибо за стойкость и безудержную борьбу!*** С Днем пехоты! Пусть ангел-хранитель будет твоим верным спутником, и не пропускает ни пулю, ни осколки. Спасибо за твой подвиг каждый день, береги себя! *** Вы – мощь и сила нашего войска! Пусть вас всегда наполняют силы, а вражеские пули проходят стороной. Спасибо за преданную службу, с Днем пехоты! *** С Днем пехоты! Пусть каждый день приближает к победе! Желаем здоровья, сил, отваги, и пусть вас бережет Бог! *** Поздравляем с праздником, защитник (-ица)! Желаем только уверенных шагов, освобожденных территорий, крепкого тыла и поддержки побратимов! Береги себя, Украина ждет тебя с войны! *** Верных сыновей и дочерей Украины — с Днем пехоты! Сил, безудержной веры, здоровья. Пусть мир как можно скорее будет на наших землях, а вы вернетесь в семью. С профессиональным праздником, спасибо за защиту! Напомним, ранее мы писали о профессиональном празднике пограничников, которые защищая свою страну, обеспечивают пересечение границы гражданами, что не менее важно в условиях полномасштабной войны. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Украина, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter