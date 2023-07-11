Праздник двух апостолов! Лучшие поздравления с Днем Петра и Павла в прозе и стихах

12 июля по юлианскому календарю в Украине отмечают главный церковный праздник месяца — День апостолов Петра и Павла.
Подробнее о том, какая история возникновения этого праздника, традиции и приметы, мы рассказывали ранее. А в этом материале мы предлагаем тебе поздравления с этим праздником в прозе и стихах.
Сердечные поздравления с праздником великих апостолов Петра и Павла! Пусть их несокрушимая вера и неутомимый труд будут примером для нас всех. Желаю крепкого здоровья, Божьей опеки и безграничной любви. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом веры, а сердце никогда не испытывает горя!
***
Прими мои самые теплые поздравления с Днем святых Петра и Павла! Пусть эти великие святые оберегают твой дом, а их благодать наполняет твою жизнь миром и счастьем. Желаю тебе мудрости и любви, чтобы независимо от жизненных обстоятельств всегда удавалось находить в себе силы идти вперед!
С праздником апостолов Петра и Павла! Пусть они оберегают тебя от всех жизненных бурь, наполняют сердце спокойствием и любовью, а душу — несокрушимой верой. Желаю тебе здоровья, радости, мира и гармонии в семье!
Поздравляю с Днем апостолов Петра и Павла! Желаю веры, побеждающей любые препятствия, надежды, которая не знает разочарований, и любви, что не имеет границ. Пусть будет с тобой Божья благодать и апостольская мудрость, а жизнь будет наполнена радостью и счастьем!
В светлый день Петра и Павла
Пожелания прими
Мудрым быть, в решеньях правым.
Дружно с близкими живи.
Пусть святые направляют
По дорогам непростым.
Пусть сомненья не терзают.
Счастья, мира, доброты!
В светлый день Петра и Павла
Пожелания прими
Мудрым быть, в решеньях правым.
Дружно с близкими живи.
Пусть святые направляют
По дорогам непростым.
Пусть сомненья не терзают.
Счастья, мира, доброты!
Наступил День Павла и Петра,
А пост великий подошел к концу,
Здоровья крепкого, мира и добра,
Сегодня всем я пожелать хочу.
И чтобы два апостола святых,
Не покидали души и сердца,
Пускай с небес лазурно-голубых,
Они нам дарят радости сполна,
А мы молиться будем им двоим,
Молитва очищает изнутри,
И каждый день тогда будет благим,
И будем жить мы в счастье и любви!
Наступил День Павла и Петра,
А пост великий подошел к концу,
Здоровья крепкого, мира и добра,
Сегодня всем я пожелать хочу.
И чтобы два апостола святых,
Не покидали души и сердца,
Пускай с небес лазурно-голубых,
Они нам дарят радости сполна,
А мы молиться будем им двоим,
Молитва очищает изнутри,
И каждый день тогда будет благим,
И будем жить мы в счастье и любви!
В день святых Петра и Павла
Пожелаю счастья в дом,
Благодать чтоб согревала,
Везло сказочно во всём!
Пусть заботливо святые
И тебя, и близких всех
Берегут всевышней силой,
Чтобы жизнь не пачкал грех!
В день святых Петра и Павла
Пожелаю счастья в дом,
Благодать чтоб согревала,
Везло сказочно во всём!
Пусть заботливо святые
И тебя, и близких всех
Берегут всевышней силой,
Чтобы жизнь не пачкал грех!
Пусть сопутствует удача,
И Господь пусть помогает.
С Днем святых Петра и Павла
От души вас поздравляю.
Пусть глаза ваши сияют,
А в душе любовь живет,
Вера сердце заполняет,
И здоровье пусть цветет.
Пусть сопутствует удача,
И Господь пусть помогает.
С Днем святых Петра и Павла
От души вас поздравляю.
Пусть глаза ваши сияют,
А в душе любовь живет,
Вера сердце заполняет,
И здоровье пусть цветет.
Ранее мы рассказывали когда будут отмечать религиозные праздники по новому календарю ПЦУ.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!