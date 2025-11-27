С Днем святого Николая 2025: красивые картинки на украинском для праздничных поздравлений

День Святого Николая — не только волшебная сказка для детей, но и замечательная возможность напомнить близким, насколько они для нас важны.

Теплое поздравление в этот день согреет сердце, подарит улыбку и покажет, что мы неравнодушны друг к другу и готовы заботиться и приносить добро.

Даже несколько искренних слов или маленький знак внимания на праздник могут сделать его ярче и наполнить настоящей магией.

Поэтому даже в быстром ритме жизни не забывайте сказать самое главное: Я тебя люблю и ценю. И День Святого Николая — идеальный момент, чтобы подарить детям, родным и друзьям немного счастья и радости.

Как это сделать — самый простой способ — отправить поздравительные картинки. Выбирайте ту, что откликнется теплом в сердце.

Картинки на украинском С Днем Святого Николая — чтобы праздник приносил радость.

З днем Миколая привітаю,

Здійснення бажання побажаю.

Щоб домівку янгол беріг,

В здоров’ї і щасті був оберіг.

***

У день Святого Миколая

Хай щастя в дім твій завітає,

Хай принесе дарунків море,

Веселощі й яскраві зорі.

Хай буде все в цей день казково,

І настрій буде хай чудовим.

Краси бажаю, розмаїття,

Добра й здоров’я на століття!

Картинки ко Дню Святого Николая 2025 — теплые слова для самых родных

Поздравляю с днем ​​Святого Николая! Пусть сердце откроется для подлинного чуда, а душу оставят все печали. Пусть сегодня будет день, когда ты расцветешь и воссияешь лучами радости, счастья. Желаю благополучия и здоровья, приятных мгновений жизни и искренних родных улыбок.

***

Пусть Святой Николай всегда идет рядом с тобой в жизни. Пусть он убережет тебя от плохого, покажет истинный путь и благословит на добрый путь. Если твои мысли будут чистыми и в сердце ты будешь нести только добро и любовь, то святой покровитель сделает твой жизненный путь светлым и радостным.

