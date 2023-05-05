Символ Украины как большой семьи: поздравление с Днем вышиванки в картинках и стихах

За право ее одевать наш народ борется с оккупантами уже не одно столетие, как и за возможность жить на своей земле и говорить на родном языке, а не чужаков. Но в себе вышиванка таит еще и целый код несокрушимой нации, которая снова отстаивает свою свободу.
Поэтому каждый по возможности снова возвращается к традициям, изучает свою историю и одевает вышитую рубашку, которая уже успела стать символом Украины как большой неделимой семьи. А в особую дату 18 мая — поздравляем близких с Днем вышиванки.
Украина, моя родная земля,Сегодня празднует день вышиваный!От сердца всем желаю счастья и добра,И любить свой дом Богом данный!
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Пусть наши вышиванки приносят радость и счастье,Пусть они всегда защищают от всяких невзгод.И чтобы наши традиции были всегда на высоте,Мы будем традиции с гордостью беречь!
Вышиванка — символ Украины,Каждой большой семьи,Нашей истории — основа.Так охотно оденем ее снова!С Днем вышиванки!
В День вышиванки рубашки одеваем,И давнюю историю вспоминаем,Чтоб не забыть, что семьяВсегда будет любить свою Украину!
В День вышиванки повторяю себе:Я — украинец! Очень горд этим.Несу в мир традиции своиДля себя у Бога не прошу ничего,Только мира на своей земле!
Скачать картинки с Днем вышиванки ты можешь по ссылке.
Также ранее о настоящем значении наших вышиванок, как выбрать себе вышитую одежду и имеют ли значение цвета — Вікна эксклюзивно пообщалась с украинским автором книг и мастером по вышиванию Ольгой Березой, а также с украинской певицей, актрисой и фольклористом Марией Квиткой.
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