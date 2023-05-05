Праздники

Символ Украины как большой семьи: поздравление с Днем вышиванки в картинках и стихах

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 мая 2023, 15:30
з днем вишиванки 2023
Фото: Pexels

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