С Крещением 2023! Душевные поздравления в картинках, прозе и стихах для родных

Приближается еще один большой христианский праздник — Крещение. Если ты хочешь поздравить родных и близких с этим днем тепло и ярко, мы подготовили для тебя поздравления с Крещением 2023 в картинках, прозе и стихах. Выбирай самое оригинальное и отправляй.
В Крещение желаю вамСпокойствия и мира,Водой святой чтоб навсегдаВсе беды ваши смыло,Здоровья крепкого сполна,В душе жила чтоб доброта,Всегда любовью и тепломНаполнен будет пусть ваш дом!
Здоровье, радость, умилениеПусть принесёт вам этот день!Купаться радостно в КрещениеИдите все, кому не лень!
Купель подарит исцелениеИ смоет грех, который есть!И в этот день Христа КрещенияВам божьих радостей не счесть!
В Крещение ГосподнеВодицею святойПечали и невзгодыС души и сердца смой!В Крещение ГосподнеХочу я пожелатьТебе любви, здоровья.Пусть Божья благодатьВо всём тебе поможет,Направит, защитит,Пусть веру приумножит,Надежду укрепит!
Вікна-новости подготовили для тебя красивые и душевные поздравления с Крещением в картинках. Ты можешь скачать их по этой ссылке и поделиться с родными.
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