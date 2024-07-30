С Международным днем дружбы! Поздравления для самых дорогих в прозе и стихах

30 июля во всем мире отмечают Международный день дружбы! Если тебе невероятно повезло, и у тебя есть настоящие друзья, которых хочется поздравить в этот день — делимся самыми искренними словами! Держи поздравления с Международным днем дружбы.
Поздравить друга или подругу в этот день важно и приятно. А еще лучше собраться где-то вместе и поболтать. Нам ведь так редко удается встретиться с друзьями!
Эти поздравления помогут тебе, если ничего оригинального в голову не идет:
Другом быть не каждый сможет,Это редкий Божий дар.Пусть вам в этой жизни сложнойБудет друг надежный дан.
В дружбы День международныйПоздравляем мы друзей.Тех, кто с нами в дождь и холод,С кем мы лучше и сильней.
Для чего нам нужен друг?Потому что, если вдругНеожиданно взгрустнется,Скрасит друг всегда досуг.
Друг поможет и поймет,Невозможное найдет,От всего, что угрожает,Непременно сбережет.
В этот день я всем желаюДруга верного иметь.Пусть вам дружба помогаетТрудности преодолеть!
В Международный дружбы деньПусть из сердец исчезнет тень,Пускай свет души озарит.Друзей пусть день объединит!
Желаю искренне дружитьИ очень дружбой дорожить,Ведь это жизненный оплот.Кто дружит, счастливо живет!
Раньше мы делились теплыми поздравлениями на свадьбу от родителей.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.