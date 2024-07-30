С Международным днем дружбы! Поздравления для самых дорогих в прозе и стихах

30 июля во всем мире отмечают Международный день дружбы! Если тебе невероятно повезло, и у тебя есть настоящие друзья, которых хочется поздравить в этот день — делимся самыми искренними словами! Держи поздравления с Международным днем ​​дружбы.

С Международным днем ​​дружбы

Поздравить друга или подругу в этот день важно и приятно. А еще лучше собраться где-то вместе и поболтать. Нам ведь так редко удается встретиться с друзьями!

Эти поздравления помогут тебе, если ничего оригинального в голову не идет:

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В этот чудесный летний день хочу поздравить тебя с Международным днем ​​дружбы! Ты всегда был моим лучшим другом, к которому хочется обратиться с советом, выслушать или провести лучшие годы своей жизни! Спасибо, что ты есть в моей жизни!

Дорогая подруга! Поздравляю тебя с Международным днем ​​дружбы! Хотя мы и очень разные по характерам, я все равно люблю тебя больше всего! Ты — моя опора и поддержка, лучшая советчица и пример!

моя опора и поддержка, лучшая советчица и пример! Поздравляю вас с Международным днем дружбы! Вы — моя семья, которая всегда рядом! Спасибо за то, что вы со мной и в радости, и в горе! И за каждый момент вместе!

моя семья, которая всегда рядом! Спасибо за то, что вы со мной и в радости, и в горе! И за каждый момент вместе! Поздравляю с Международным днем ​​дружбы! Я счастлива, что ты появился в моей жизни. Теперь ни один мой день не проходит без твоих шуток или поддержки! Спасибо за твою заботу и внимание!

Хочу поздравить тебя с Международным днем ​​дружбы! Ты друг, которого тяжело найти! Настоящая поддержка, опора, вдохновение и силы в трудные времена! Спасибо, что ты есть!

Поздравления в стихах с Международным днем ​​дружбы

Другом быть не каждый сможет,

Это редкий Божий дар.

Пусть вам в этой жизни сложной

Будет друг надежный дан.

В дружбы День международный

Поздравляем мы друзей.

Тех, кто с нами в дождь и холод,

С кем мы лучше и сильней.

Для чего нам нужен друг?

Потому что, если вдруг

Неожиданно взгрустнется,

Скрасит друг всегда досуг.

Друг поможет и поймет,

Невозможное найдет,

От всего, что угрожает,

Непременно сбережет.

В этот день я всем желаю

Друга верного иметь.

Пусть вам дружба помогает

Трудности преодолеть!

В Международный дружбы день

Пусть из сердец исчезнет тень,

Пускай свет души озарит.

Друзей пусть день объединит!

Желаю искренне дружить

И очень дружбой дорожить,

Ведь это жизненный оплот.

Кто дружит, счастливо живет!

Раньше мы делились теплыми поздравлениями на свадьбу от родителей.

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