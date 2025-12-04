Святой вечер 2025: дата по новому календарю и традиции праздника

В Украине Святой вечер, или К вечеру Рождества, остается одним из важнейших семейных праздников, который предшествует Рождеству Христову.

После перехода Православной церкви Украины (ВЦУ) на новоюлианский календарь в 2023 году даты празднования разделились в зависимости от календаря, которого придерживаются верующие. Читай в материале, когда отмечают Святой вечер в 2025 году, и какие традиции присущи седьмому празднику.

Святой вечер 2025 года по новому календарю: дата празднования

В 2025 году по новому календарю Святой вечер будут отмечать 24 декабря, а по старому (юлианскому) — 6 января 2026 года. Переход на новоюлианский календарь был инициирован для синхронизации с мировыми стандартами и избегания путаницы, но он не является обязательным для всех приходов.

Святой вечер символизирует подготовку к рождению Иисуса Христа и является завершением Рождественского поста. Традиционно это день сурового поста, когда верующие воздерживаются от еды до появления первой звезды на небе, напоминающей о Вифлеемской звезде.

Главный ужин — Святой ужин — состоит из 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Среди них обязательны кутья, компот, вареники с капустой или картофелем, голубцы, рыба, грибы и борщ без мяса.

Святой вечер 2025: традиции праздника

Среди народных традиций в праздник можно несколько выделить: украшение дома дедухом (снопом ржи или пшеницы, символизирующей предков), зажжение свечей и пение колядок. Дети часто ходят от дома к дому с вертепом, рассказывая о Рождестве.

Кроме основного Святого вечера, в украинской традиции есть второй Сочельник или Щедрый вечер, который приходится на 5 января 2026 по новому календарю (перед Старым Новым Годом) и 18 января — по старому. На него готовят щедрую кутью с добавлением сливочного масла или сметаны, а дети щедруют, желая хозяевам добра.

В 2025 году, несмотря на вызовы войны, Святой вечер остается символом надежды, семейного тепла и духовной силы.

