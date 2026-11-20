Новый год 2027 не за горами, поэтому уже начинаются постепенные приготовления к предстоящему празднованию. Дел, как всегда много, потому что нужно и праздничное меню составить, и подарки купить и еще не забыть украсить елку и себя тоже. На Новый год многие хотят верить в чудеса и надеются на лучшее.

Сегодня в нашем материале рассказываем, в каком цвете встречать 2027 год по знакам зодиака, чтобы привлечь успех.

В чем встречать 2027 год

Следующий год будет годом Красной Огненной Козы (Овцы), согласно восточному календарю. Поэтому главными цветами праздника станут все оттенки господствующей стихии огня — красный, бордовый, коралловый, оранжевый, золотой и т.п.

Как лучше нарядиться на Новый год 2027 по знакам зодиака рассказываем ниже, ведь каждый знак зодиака имеет собственные рекомендации по счастливым цветам в следующем году.

Овен

Счастливыми цветами для огненных Овнов ожидаемо будут красный и золотой. Так что выбирай наряд смелых оттенков красного, дополнив его золотыми аксессуарами, украшениями или золотистой вышивкой.

Телец

Тельцам рекомендуют встречать Новый год 2027 в зеленых и медных оттенках. Для праздничной ночи прекрасно подойдет платье или костюм глубокого изумрудного или травянистого оттенка. Дополни образ аксессуарами медного цвета или блестящими элементами бижутерии.

Близнецы

Счастливые цвета этого воздушного знака — это синий и желтый. Подбери себе на новогоднюю ночь синий наряд (например, цвет ночного неба или голубой), и дополни яркими желтыми или золотистыми акцентами.

Рак

Ракам рекомендуют одеться в белые и серебряные цвета. Белое, жемчужных оттенков или молочного цвета платье в сочетании с блестящими аксессуарами создаст волшебный, “лунный” образ.

Лев

Золотой и оранжевый – счастливые цвета для Льва в 2027 году. Надень одежду из ткани золотого цвета и сочетай с деталями или аксессуарами насыщенных оранжевых и терракотовых оттенков.

Дева

Девы должны встречать грядущий Новый год в зеленых и кремовых оттенках. Хорошо подойдет одежда из оливкового, мятного или темнозеленого цвета, которую можно акцентировать кремовыми или бежевыми элементами.

Весы

Весам астрологи советуют надеть в новогоднюю ночь розовые и синие цвета. Гармоничным выбором станет комбинация пастельно-розовых и мягких синих оттенков в праздничной одежде, что подчеркнет стремление этого знака к гармонии.

Скорпион

Счастливыми цветами в 2027-м для Скорпиона будут бордовые и фиолетовые — это глубокие и очень насыщенные цвета. Это могут быть элегантные бархатные платья или костюмы глубоких темных тонов.

Стрелец

Фиолетовые и бирюзовые оттенки являются теми цветами для Скорпиона, которые будут способствовать успеху и удачи в новом году. Фиолетовый символизирует мудрость, а бирюзовый – свежесть и открытость ко всему новому. Платье или костюм в таких тонах будут выглядеть свежо и стильно.

Козерог

Козерогам следует обратить внимание на серый и зеленый. Стильный серый костюм или платье, дополненные зелеными акцентами (например, изумрудными украшениями или поясом), будут выглядеть солидно и уместно.

Водолей

Для Водолея именно синий и серебряный цвета принесут удачу в 2027 году. Глубокий синий цвет (или цвет металлик) в паре с серебристым блеском или пайетками будет идеально подходить творческой натуре Водолеев.

Рыбы

Рыбы сделают правильный выбор, если предпочтут зеленый и лавандовый. Зеленый символизирует эмоциональное обновление, а лавандовый придает нотку творческого спокойствия. Шелк или шифон в светло-зеленых, мятных или нежно-сиреневых оттенках помогут чувствовать себя волшебно в новогоднюю ночь.

Теперь ты знаешь, в каком цвете встречать 2027 год на основе характеристик каждого знака зодиака и общей энергии следующего года.

Ранее мы также рассказывали, в чем встречать 2027 год – какие цвета принесут праздничное настроение.

Источник: Astroyogi

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