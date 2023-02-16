Великий пост 2023: когда начинается и что нельзя есть в этот период

Великий пост — самый главный пост у христианских конфессий. Он продолжается в течение семи недель и имеет целью подготовку к празднованию Пасхи.
Дата Великого поста каждый год разная и зависит от даты Пасхи. В этом году праздник приходится на 16 апреля, а Великий пост у православных и грекокатоликов начинается с 27 февраля и продлится до 15 апреля.
У католиков он начнется раньше, 22 февраля, и закончится 6 апреля, поскольку христиане западного обряда в этом году будут праздновать Пасху 9 апреля.
С началом Великого поста верующие меняют свой рацион.
Самыми строгими считаются первые четыре дня и Страстная седмица — последняя неделя поста.
В первый день поста, Чистый понедельник, нельзя есть вообще ничего. Это же правило касается и Великой пятницы — последней пятницы перед Пасхой.
В остальное время питание проходит по определенному графику: понедельник, среда, пятница — сухоядение. То есть разрешено пить воду и компоты и есть хлеб, фрукты, овощи.
Во вторник и четверг можно есть горячую пищу без масла и только вечером, а в субботу и воскресенье разрешены определенные послабления — например, горячая пища с маслом.
Во время поста запрещено употреблять продукты животного происхождения. Среди них:
Также нельзя есть больше одного раза в день, употреблять алкогольные напитки и курить.
Во время Великого поста разрешено употреблять продукты растительного происхождения. К ним относятся: фрукты, овощи и сухофрукты. Также можно есть соленья, например, квашеную капусту, соленые и маринованные огурцы.
В список разрешенных продуктов во время поста также входят сухари, сушки, чай, грибы, орехи, хлеб черный и серый, кисель и каши на воде.
Напоминаем, что накануне Великого поста верующие празднуют Прощеное воскресенье. Подробнее о том, когда празднуют Прощеное воскресенье в 2023 году и как правильно просить прощения, мы рассказывали ранее.
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