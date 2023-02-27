Великий пост 2023: самые строгие дни и как их соблюдать

С 27 февраля для православных христиан начался Великий пост. Он продлится 48 дней и закончится 15 апреля, в канун Пасхи. Многие верующие считают его самым важным в году.

В этот период верующие имеют немало запретов, но самый большой касается употребления пищи. О самых строгих днях Великого поста и как их соблюдать — читай в материале.

Великий пост: самые строгие дни

Самыми сложными считаются первый день поста — Чистый понедельник, что приходится на 27 февраля, и Страстная пятница, которая в этом году будет 14 апреля. В эти дни верующим нужно полностью отказаться от пищи.

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Также строгими можно считать второй – пятый день поста, а также последнюю неделю поста, кроме воскресенья, на которое приходится Пасха. В эти дни верующие должны придерживаться сухоядения. Это означает, что можно употреблять пищу, но без всякой термической обработки. То есть, ее нельзя варить, запекать, жарить и т. п.

Что же касается второй – шестой недели поста — там верующие имеют определенные ограничения и послабления. В понедельник, среду и пятницу нужно придерживаться сухоядения. Во вторник и четверг можно употреблять горячую пищу без добавления масла. В субботу и воскресенье разрешено горячую пищу с добавлением масла, а также немного церковного вина.

Кому можно воздержаться от поста

Стоит помнить, что поститься могут только полностью здоровые люди, чтобы не навредить себе.

Также от поста могут воздержаться дети, беременные и кормящие женщины, пенсионеры, военнослужащие, люди с хроническими болезнями, а также те, кто сейчас находится в трудных жизненных ситуациях и не имеет возможности поститься.

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