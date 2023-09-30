Искренние поздравления с днем Веры, Надежды и Любви в стихах, картинках и прозе

Каждый год в сентябре отмечают день святых мучениц Веры, Надежды и Любви и поздравляют обладательниц этих имен. Девушки стали олицетворением христианских добродетелей и отваги, не отреклись от своей веры несмотря на пытки.

Согласно верованиям, в этот день чтят память сестер и их матери Софии, они стали ангелами и оберегают девушек с этими именами. Вере, Надежде и Любви нужно немного поплакать 17 сентября, чтобы быть счастливыми в течение года. Напомним, что дата сместилась. Раньше праздник отмечали 30 сентября.

Хотя у истории нет счастливого окончания, обладательницы этих имен отмечают именины. А с таким праздником нужно поздравить.

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Чтобы сделать это красиво и оригинально, мы собрали лучшие поздравления с днем ​​Веры, Надежды и Любви и их матери Софии в стихах и прозе.

Поздравления с днем ​​Веры, Надежды и Любви в стихах

Желаю мира и светлой судьбы,

Зажигания, энергии, силы достаточно,

Творческого огонька, силы и сил,

Щедрости сердца, человеческого уважения!

На длинных тропах вашей нивы

Будьте всегда здоровы и счастливы!

С днем ​​Веры, Надежды, Любви!

***

Самый большой грех – это потерять Надежду,

В отчаяние упасть, Веру потерять.

Как ветвь отклонить мечту,

Жизнь хоть на минуту разлюбить.

Нелегко нам в жизни, Надежда скрасит

Трудные часы нашего бытия,

Всегда совет даст и боль погасит

И убережет от потерь и забвения.

Оставит в сердце светлую щель,

Затеплите искорку Любви и добра,

И как ветер, гонящий облако,

Развеет грусть и не страшная пора,

Ни зимних хуг и ни осенних ливней –

ЛЮБОВЬ, НАДЕЖДА, ВЕРА – чудо из чудес.

***

Да будет в жизни три героини:

Надежда и Вера, а с ними Любовь,

Пусть дни плохие исчезнут отныне,

А лучшее время придет к тебе снова.

Да будет Надежда светилом в ночи,

И да будет Вера в голове твоей,

Любовь в сердце, любовью живи,

И будь благодарен прекрасной судьбе!

Приветствие с днем ​​Веры, Надежды и Любви в прозе

Хочу поздравить тебя с очень светлым и трогательным праздником – Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Без этих чувств наша жизнь не может быть полной. От всего сердца желаю тебе никогда не терять веру, всегда сохранять надежду и обрести настоящую любовь!

***

Сегодня именины у прекрасных женщин – Веры, Надежды, Любви и Софии. Вы как символ целомудрия, тепла и женственности. Пусть ваши святые покровительницы всегда оберегают вас от невзгод и скитаний. Вера в чудо озаряет.

***

Поздравляю С Днем Веры, Надежды, Любви и матери Софии. Желаю, чтобы твоя вера была крепкой, чтобы в твоей жизни ни дня не проходило без надежды, чтобы любовь постоянно придавала тебе сил. Добра и счастья тебе, радости и светлой улыбки.

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