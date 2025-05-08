Праздник Николая Чудотворца в мае 2025: дата, традиции и поздравления в прозе

Николая Чудотворца чтят православные верующие. Он — покровитель детей, влюбленных, торговцев, моряков и защитник невинно осужденных.

Многие люди обращаются к нему в молитве с просьбой о помощи. Праздник Николая Чудотворца в мае 2025 года празднуют 9 мая по новому стилю и 22 мая по старому. О традициях и поздравлениях в праздник Николая Чудотворца — читай в материале.

Праздник Николая Чудотворца в мае: когда празднуют

Традиционно отмечают Николая зимой и весной. В эти дни в храмах проводят богослужение, а родители готовят для малышей подарки. Дата праздника Николая Чудотворца не переходная. Ежегодно он отмечается 22 мая по новому стилю, а 9 мая — по старому.

Согласно преданию, в этот день святой обходит всю Землю и изгоняет нечисть из человеческого мира.

День Святого Николая Угодника в мае: традиции

В день Николая весеннего верующие ходят на церковную службу и молятся святому. У святого просят здоровья, мира, лечения от болезней, легких родов, счастливого пути путешественникам. В этот день предки выводили лошадей на пастбища и окропляли их святой водой.

Крестьяне обходили поля и осматривали посевы. Также давали милостыню нуждающимся. Если в христианские праздники церковь не разрешает работать физически, то в этот день все наоборот.

В этот день нежелательно:

пользоваться ткацкими принадлежностями;

стричься;

есть мясо;

ругать детей и отказывать им;

ссориться, браниться;

злоупотреблять алкоголем.

Читать по теме Церковный календарь на май 2025: Вознесение Господне и почитание творцов кириллицы Что будут праздновать верующие в мае?

День Николая Чудотворца в мае: поздравления

В этот день от всей души хочу пожелать с крепким здоровьем и доброй надеждой продолжать свой жизненный путь. Пусть добрый покровитель Николай пошлет изобилия и счастья, пусть никогда не устанут крылья от полетов любви, пусть всегда в твоих руках будет удача.

***

Пусть святой Николай оберегает вас и ваших близких от всякого зла. Пусть в сердце всегда будет вера, в душе — покой, а в доме –—благополучие и уют. Желаю вам мира, любви, Божьей милости и щедрых благословений в каждом дне. Пусть все добрые надежды сбываются, а свет покровительства Николаева ведет жизнью!

***

В день Николая Чудотворца желаю здоровья и любви, благополучия и счастья, надежды и удачи, мира и добра! Пусть Николай помогает отпускать оскорбления и забывать плохие дни, чтобы в твоей жизни всегда была радость! Пусть майские лучи растопят твою неуверенность, пусть сердце твое откроется для новых мечтаний и поисков!

***

Пусть этот светлый день подарит тепло, радость и веру в чудеса. Пусть Николай принесет мир в сердце, гармонию в душу и счастье в дом. Желаю, чтобы в жизни всегда находилось место для искренних улыбок, добрых людей и вдохновения!

***

С праздником! Желаю вдохновения и любви. Желаю отрады души и изобилия. Пусть Святой Николай хранит твой дом от бед, семью от зависти и горя, а двор от бедности и неудач. Желаю крепкого здоровья, бравых сил, доброй надежды, крепкой веры, мира и радости.

***

Поздравляю! В этот день я хочу пожелать тебе мира, радости, хороших моментов и интересных страниц жизни! Пусть Николай Чудотворец дарует тебе покой и вдохновение!

***

Пусть святой покровитель дарует силу духа, уверенность в себе и мудрость в каждом решении. Пусть жизнь будет наполнена добром, настоящими людьми и светлыми событиями. Желаю Божьей опеки и радости!

Ранее мы рассказывали, когда празднуют Вознесение Господне.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.