Воздвижение Креста Господня 2023: история и традиции одного из величайших церковных праздников

Один из 12 величайших православных церковных праздников — Воздвижение Креста Господня, или Крестовоздвижение.
Верующие отмечают этот день 14 сентября (27 сентября по старому календарю), чтобы прославить одну из христианских святынь.
Многие помнят историю о судилище над Иисусом Христом на Голгофе. Однако после этих событий крест, на котором был распят Спаситель, был утерян.
И только спустя почти четыре века после событий святыню нашли благодаря равноапостольной царице Елене, которая была матерью императора Константина. Женщина специально отправилась в Иерусалим, чтобы найти крест, но во время раскопок удалось обнаружить три подобных находки.
Чтобы найти тот самый крест, было решено проверить все распятия. Каждое из них прикладывали к больной женщине, но только одно смогло исцелить ее. Это был крест, который искала Елена.
Тогда одна его часть была отправлена в Константинополь, где впоследствии она потерялась. Другая осталась на горе, где возвели Храм Воскресения Христова, или Храм Гроба Господня.
Храм Гроба Господня, Иерусалим
Отмечать праздник начали после того, как было совершено воздвижение найденного креста, которое произошло именно в конце сентября.
Воздвижение Креста Господня раньше приравнивалось по своему значению к Страстной Пятнице, поэтому по традиции в этот период было принято соблюдать пост.
Сейчас на день Воздвижения Креста Господня проводятся торжественные службы, которые продолжаются неделю. В храмах выставляют на видное место символ Животворящего Креста. К нему верующие могут подходить и прислоняться.
Кроме того, во время молитвы можно просить крепкого здоровья, благополучия и защиты от темных сил. Однако делать это нужно с чистыми помыслами.
К тому же в этот день можно собраться со своей семьей, чтобы почтить святыню и сделать праздничный стол с постными блюдами.
Напомним, некоторые важные религиозные праздники изменили даты ввиду перехода на новый церковный календарь. Об изменениях подробнее — в материале.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.