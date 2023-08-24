Все гениальное – просто! Как украсить доску на 1 сентября: идеи оформления

Лето подходит к концу, а значит, пора готовиться к встрече школьников в классе. Особенно актуально украшать класс для учеников младшей школы, ведь это поможет заинтересовать малышей в учебном процессе.
В классе есть много мест, которые можно украсить. Однако едва ли не самым главным элементом комнаты, к которому приковано все внимание, есть доска. Поэтому ее оформлению нужно уделить особое внимание.
Мы расскажем о лучших вариантах оформления доски на 1 сентября. Они помогут заинтересовать маленьких учеников и добавить интерактивности в первый школьный день.
Едва ли не самым популярным инструментом для оформления доски является мел. Можно использовать разные цвета, чтобы добавить в приветственное изображение немного яркости.
Кроме стандартной надписи “С 1 сентября”, или “С Днем знаний!”, на доске можно реализовать художественные и интерактивные решения.
Кроме того, можно украсить доску любимыми мультипликационными персонажами детей. Дополнительно возле них изобразить школьные предметы: книгу, ручку, тетрадь, академическую шапку и т.п., чтобы показать, как персонажи тоже учатся.
Если не удается поместить имена всех учеников на дереве, можно разместить их в произвольном порядке на доске.
При любом варианте такой интерактив побуждает детей искать свое имя, а также помогает быстрее познакомиться с одноклассниками.
Еще одним популярным вариантом украшения доски являются постеры и картонные фигуры. Преимущество таких элементов в их яркости и насыщенности. Малыш будет хорошо видеть изображения и фигуры, что поможет сохранить интерес на длительное время.
Среди популярных картонных фигур:
На постерах, как правило, изображены строки поздравления с первым днем школы или стихотворение. Однако есть и другие, более интересные варианты: персонажи из мультфильмов или сказок, кроссворды, загадки.
Кроме того, можно приобрести патриотические постеры с государственной символикой или в желто-голубых цветах.
Такие картонные элементы и постеры можно приобрести в специализированных магазинах, напечатать самостоятельно, или же обратиться в профессиональную полиграфию. Прикрепить к доске их удастся обычным или двусторонним скотчем и магнитами.
Оригами добавят доске объемности. Техники сборки можно найти в открытом доступе. Из бумаги можно создать открытую книгу, вылетающих из нее бабочек, цветы и колокольчики и т.д.
Оригами хорошо сочетаются с рисунками на доске, ведь могут стать акцентным элементом и помогут малышам обратить внимание на что-то важное.
Воздушные шарики — бесспорно ассоциируются с праздником и хорошим настроением, поэтому можно использовать их для украшения доски.
Стандартный вариант размещения известен всем еще по собственному школьному опыту: обычный шарик прикрепляют скотчем к краям доски. Но в современном мире есть и более интересные варианты.
Затем их можно прикрепить на любую часть доски двусторонним скотчем и этим добавить объемные элементы.
Чтобы придать празднику патриотичности, шарики следует использовать желтого и голубого цвета.
Магниты — это не только красиво, но и функционально. Так, вместо обычных магнитов можно приобрести буквы или знаки, из которых будет удобно выложить слово, или дополнить рисунок.
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