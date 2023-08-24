Все гениальное – просто! Как украсить доску на 1 сентября: идеи оформления

Лето подходит к концу, а значит, пора готовиться к встрече школьников в классе. Особенно актуально украшать класс для учеников младшей школы, ведь это поможет заинтересовать малышей в учебном процессе.

В классе есть много мест, которые можно украсить. Однако едва ли не самым главным элементом комнаты, к которому приковано все внимание, есть доска. Поэтому ее оформлению нужно уделить особое внимание.

Мы расскажем о лучших вариантах оформления доски на 1 сентября. Они помогут заинтересовать маленьких учеников и добавить интерактивности в первый школьный день.

Сейчас также смотрят

Как украсить доску на 1 сентября мелом

Едва ли не самым популярным инструментом для оформления доски является мел. Можно использовать разные цвета, чтобы добавить в приветственное изображение немного яркости.

Кроме стандартной надписи “С 1 сентября”, или “С Днем знаний!”, на доске можно реализовать художественные и интерактивные решения.

Одним из таких являются обычные рисунки. Так, учителя или родители, умеющие хорошо рисовать, могут украсить доску изображениями открытой книги, школьных принадлежностей или осенней атрибутики.

Кроме того, можно украсить доску любимыми мультипликационными персонажами детей. Дополнительно возле них изобразить школьные предметы: книгу, ручку, тетрадь, академическую шапку и т.п., чтобы показать, как персонажи тоже учатся.

Интерактивные надписи. Кроме красивых и ярких рисунков, на доске можно изобразить дерево, на котором написать имена всех учащихся класса.

Если не удается поместить имена всех учеников на дереве, можно разместить их в произвольном порядке на доске.

При любом варианте такой интерактив побуждает детей искать свое имя, а также помогает быстрее познакомиться с одноклассниками.

Как украсить доску постерами и картонными фигурками

Еще одним популярным вариантом украшения доски являются постеры и картонные фигуры. Преимущество таких элементов в их яркости и насыщенности. Малыш будет хорошо видеть изображения и фигуры, что поможет сохранить интерес на длительное время.

Среди популярных картонных фигур:

Объемные фигуры ученика и ученицы, что держат школьные принадлежности. К ним будут подходить подписи мелом со словами приветствия. Также можно обыграть эти фигуры диалогом. Лесные звери: белочка, ежик, лисичка, зайчик и т.д. Школьные атрибуты: звонок, портфель, канцтовары. Элементы осени: пожелтевшие листики, грибы, яблоки, пшеницу, калину. Разноцветные буквы, складывающиеся в слова. Для детей, которые уже умеют читать, можно добавить интерактив: разместить буквы хаотично, чтобы они попытались угадать зашифрованное предложение или словосочетание.

На постерах, как правило, изображены строки поздравления с первым днем школы или стихотворение. Однако есть и другие, более интересные варианты: персонажи из мультфильмов или сказок, кроссворды, загадки.

Кроме того, можно приобрести патриотические постеры с государственной символикой или в желто-голубых цветах.

Такие картонные элементы и постеры можно приобрести в специализированных магазинах, напечатать самостоятельно, или же обратиться в профессиональную полиграфию. Прикрепить к доске их удастся обычным или двусторонним скотчем и магнитами.

Как украсить доску оригами

Оригами добавят доске объемности. Техники сборки можно найти в открытом доступе. Из бумаги можно создать открытую книгу, вылетающих из нее бабочек, цветы и колокольчики и т.д.

Оригами хорошо сочетаются с рисунками на доске, ведь могут стать акцентным элементом и помогут малышам обратить внимание на что-то важное.

Как украсить доску шариками

Воздушные шарики — бесспорно ассоциируются с праздником и хорошим настроением, поэтому можно использовать их для украшения доски.

Стандартный вариант размещения известен всем еще по собственному школьному опыту: обычный шарик прикрепляют скотчем к краям доски. Но в современном мире есть и более интересные варианты.

Вместо обычных шариков круглой формы можно сделать из них интересные фигуры, из простейших это цветочек или собачка. Если с шариками работают профессионалы, можно сделать солнце, звонок или другие элементы.

Затем их можно прикрепить на любую часть доски двусторонним скотчем и этим добавить объемные элементы.

Если предыдущий вариант тебе не по душе, всегда можно надуть шарики гелием . Есть шарики, которые сразу изображают цифры и буквы.

. Есть шарики, которые сразу изображают цифры и буквы. Еще один способ применения шариков — объемные элементы. Из них можно сделать не только маленьких зверушек, но и целые колонны или занавески для доски. Все, что нужно, правильно связать между собой маленькие круглые шарики.

Чтобы придать празднику патриотичности, шарики следует использовать желтого и голубого цвета.

Как украсить доску магнитами

Магниты — это не только красиво, но и функционально. Так, вместо обычных магнитов можно приобрести буквы или знаки, из которых будет удобно выложить слово, или дополнить рисунок.

1 сентября — особый день, который хочется запечатлеть в памяти навсегда. Сделать хорошие фотографии на память поможет уголок с фотозоной. Читай как сделать фотозону на 1 сентября своими руками.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.