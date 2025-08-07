Всемирный день кошек 2025: когда и как приветствовать своих пушистых любимцев

Всемирный день кошек — это ежегодный праздник, который объединяет миллионы любителей котиков по всему миру. Его отмечают 8 августа. Читай в нашем материале, когда Всемирный день кошек 2025 года и какое значение имеет этот праздник.

Всемирный день кошек: дата празднования и история праздника

Каждый год, 8 августа, любители пушистых друзей празднуют Всемирный день кошек — особый день, посвящённый этим загадочным и очаровательным животным. Всемирный день кошек 8 августа призван обратить внимание на важность кошек в жизни человека, а также на проблемы бездомных животных.

Идея учредить Всемирный день кошек появилась в 2002 году благодаря Международному фонду защиты животных (IFAW). С тех пор ежегодно 8 августа миллионы людей по всему миру отмечают этот праздник, выражая любовь и заботу к котикам, а также поддерживая приюты для животных.

Кошки были одомашнены более 4000 лет назад и с тех пор стали одними из самых популярных домашних питомцев в мире. Они не только приносят радость и уют, но и положительно влияют на психическое здоровье людей, помогая снизить стресс и тревожность.

Всемирный день кошек не имеет строго установленных традиций празднования. Каждый отмечает его по-своему — кто-то делится фотографиями котиков в соцсетях, кто-то дарит питомцам подарки или просто уделяет им больше внимания и ласки.

Многие организации в этот день проводят благотворительные акции и информационные кампании, направленные на помощь бездомным животным и ответственное отношение к домашним питомцам.

Во Всемирный день кошек поздравляют всех, кто любит и заботится об этих грациозных созданиях. Это возможность поблагодарить владельцев котов, ветеринаров, работников приютов и волонтёров, которые помогают бездомным животным.

Также поздравляют всех, кто поддерживает права и благополучие кошек, ведь именно благодаря их любви эти животные живут счастливо рядом с людьми.

Интересные факты о котах ко Всемирному дню кошек

Кошки обладают уникальными способностями: они видят в темноте, имеют острый слух и быстрые рефлексы. Эти животные могут прыгать на расстояние, в шесть раз превышающее длину их тела. Сегодня в мире живёт более 500 миллионов домашних кошек, которые мурлычут не только чтобы успокоиться, но и чтобы передать чувство спокойствия людям — это своеобразная терапия.

Кроме Всемирного дня кошек 8 августа, в разных странах отмечают и другие даты, посвящённые котикам. Например, в США празднуют День кошки 29 октября, в Японии — 22 февраля, а в Италии есть День чёрного кота, призванный преодолеть предрассудки и страхи, связанные с этими животными.

Раньше мы рассказывали историю котика из Одессы, который во время воздушной тревоги сам ведет свою хозяйку в укрытие, иногда оглядываясь, чтобы убедиться, что она не отстала.

