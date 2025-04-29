Праздники

Всеукраинский день футбола 2025: что нужно знать об истории спорта в Украине

Богдана Макалюк, журналист сайта 29 апреля 2025, 11:00
Всеукраинский день футбола 2025
Фото Unsplash
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