Скоро уже будет Пасха… а ждать ли дополнительного выходного на праздник: объясняем

Воскресение Христово традиционно отмечают в воскресенье, а в этом году празднование Пасхи приходится на 5 мая. Для верующих этот праздник является одним из самых больших, поэтому после Пасхи украинцы получали дополнительный выходной — в понедельник.

Однако с началом полномасштабного вторжения все выходные в праздничные дни отменили.

Будет ли дополнительный выходной на Пасху в 2024 году, объясняем далее в материале.

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Выходной на Пасху 2024 года: что известно

Пасха 2024 года приходится на 5 мая, поэтому дополнительный выходной украинцы могут получить 6 мая, в понедельник.

Однако сейчас в Украине действует военное положение, отменяющее все дополнительные выходные в стране, кроме определенных календарем.

Поэтому делать дополнительный выходной компании и государственные учреждения не обязаны.

В то же время принимать решение о предоставлении дополнительного выходного на Пасху 2024 года работодатель может по своему усмотрению. Будет ли дополнительный выходной 6 мая, решает каждая компания в отдельности.

К слову, Пасха уже совсем скоро. Чтобы ты не тратил(-а) время на планирование праздничного меню, в другом материале можешь найти идеи для праздничного стола на Пасху 2024 года.

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