Космически синие и натуральные! Как покрасить яйца в каркаде на Пасху 2024

Натуральные способы окрашивания яиц на Пасху — популярны уже несколько лет. Поэтому магазинные красители отстают! Сделать красивые цветные яйца на праздник можно многими доступными продуктами, поэтому рассказываем, как покрасить яйца в чае каркаде на Пасху 2024.
Преимуществами натуральных красителей является безопасность для здоровья, отсутствие рисков аллергической реакции и, конечно же, сам процесс. Детям и даже взрослым будет гораздо интереснее ждать результата окрашивания чаем каркаде, чем красителем из пакетика.
А пасхальные яйца получаются с разными узорами и цветами, что делает их оригинальными и неповторимыми. А еще использование чая каркаде для окрашивания яиц является экологичным способом, который не засоряет планету.
Чтобы покрасить яйца чаем каркаде, тебе понадобится:
Цвета получаются от нежно-сиреневого до серо-фиолетового или глубокого синего. Все зависит от количества чая, его качества и времени выдержки яиц в чае. Брать на окрашивание лучше белые куриные яйца, ведь на коричневых окрашивание может не взяться.
Фото: Pexels
Для красивого блеска после того, как яйца каркаде высохнут, их можно натереть растительным маслом.
Раньше мы рассказывали, как покрасить яйца куркумой.
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