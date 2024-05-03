Космически синие и натуральные! Как покрасить яйца в каркаде на Пасху 2024

Натуральные способы окрашивания яиц на Пасху — популярны уже несколько лет. Поэтому магазинные красители отстают! Сделать красивые цветные яйца на праздник можно многими доступными продуктами, поэтому рассказываем, как покрасить яйца в чае каркаде на Пасху 2024.

Как покрасить яйца в чае каркаде на Пасху 2024

Преимуществами натуральных красителей является безопасность для здоровья, отсутствие рисков аллергической реакции и, конечно же, сам процесс. Детям и даже взрослым будет гораздо интереснее ждать результата окрашивания чаем каркаде, чем красителем из пакетика.

А пасхальные яйца получаются с разными узорами и цветами, что делает их оригинальными и неповторимыми. А еще использование чая каркаде для окрашивания яиц является экологичным способом, который не засоряет планету.

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Чтобы покрасить яйца чаем каркаде, тебе понадобится:

Яйца — 10 шт.

10 шт. Уксус — 1,5 ст.л.

1,5 ст.л. Чай каркаде — 5 ст.л.

5 ст.л. Вода — 1 л

Цвета получаются от нежно-сиреневого до серо-фиолетового или глубокого синего. Все зависит от количества чая, его качества и времени выдержки яиц в чае. Брать на окрашивание лучше белые куриные яйца, ведь на коричневых окрашивание может не взяться.

Свари яйца вкрутую. Залей холодной водой. В другую кастрюльку всыпь чай, залей его литром воды, поставь на огонь и доведи до кипения. Затем сними с огня и дай чаю каркаде остыть. Процеди чай каркаде через сито. Не используй эмалированную посуду, чтобы она не покрасилась. В чай влей уксус. В мисочку положи отварные яйца. Залей их чаем. Оставь яйца в чае каркаде на два-три часа. Раз в час можно проверять степень прокрашенности. Если хочешь более темный цвет, оставь их в каркаде еще. Когда яйца в каркаде приобретут удачный цвет, достань их и высуши на бумажных салфетках или на специальной подставке. Вынимать пасхальные яйца из чая можно с разным интервалом, чтобы они имели разные оттенки серого, фиолетового и синего, и не были одинаковыми. Например, первые три яйца можно вынуть через час, вторые — через два часа, третьи — через 3-4 часа.

Для красивого блеска после того, как яйца каркаде высохнут, их можно натереть растительным маслом.

Раньше мы рассказывали, как покрасить яйца куркумой.

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