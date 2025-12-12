Таблица коэффициентов УЕФА: как победа Шахтера повлияла на рейтинг Украины

Каков нынешний состав таблицы коэффициентов УЕФА и обновленный рейтинг Украины — читай дальше в материале.

Таблица коэффициентов УЕФА

Донецкий Шахтер одержал победу над Хамрун Спартанс со счетом 2:0. Этот результат обеспечил украинской команде место в плей-офф Лиги конференций. Шахтер встал на шаг поближе к выходу в 1/8 финала.

Тем временем Динамо Киев проиграло итальянской команде Фиорентина со счетом 1:2. Это поражение завершило их борьбу за продолжение участия в Лиге. Матч заключительного тура против команды из Армении Ноа уже не будет иметь значения.

По данным обновленной таблицы коэффициентов УЕФА, в текущем сезоне Украина занимает 25-е место среди всех стран по рейтингу УЕФА. Благодаря победе Шахтера удалось добавить в свой рейтинг 0.500 балла.

Ближайшие конкуренты: Сербия совсем чуть-чуть опережает. Венгрия и Румыния — чуть менее чем на 2,000 баллов.

Якщо цього сезону Україна підніметься на 22 місце у п’ятирічному рейтингу, чемпіон УПЛ у євросезоні 2027/28 розпочне відбір до Ліги чемпіонів із другого раунду кваліфікації замість першого.

