Таблица коэффициентов УЕФА: как победа Шахтера повлияла на рейтинг Украины

Победа Шахтера над ирландским Шемрок Роверс со счетом 2:1 в Лиге конференций помогла Украине обойти двух конкурентов в таблице коэффициентов УЕФА.

О текущем составе таблицы коэффициентов УЕФА и обновленном рейтинге Украины — в материале.

Таблица коэффициентов УЕФА

На этой неделе в еврокубках состоялись матчи четвертого тура, в частности в Лиге конференций, где выступают два украинских клуба.

Шахтер с трудом одолел Шемрок Роверс, что почти гарантировало команде выход в плей-офф турнира.

В начале встречи Шемрок пытался втянуть Шахтер в типичный ирландский стиль игры — активный, хаотичный, с постоянными дальними передачами от штрафного к штрафному.

Игру усложняли и погодные условия в Дублине: сильный ветер и газон, который был одновременно твердым и скользким, повышали риск травм. Но в финале гол Назарины решил всё.

Донецкий Шахтер в Дублине победил ирландский Шемрок Роверс со счетом 2:1, обеспечив себе участие в весенней части еврокубков.

В то же время киевское Динамо на выезде потерпело поражение от кипрской Омонии: 0:2, после чего ушел в отставку Александр Шовковский.

К общему зачету украинских клубов было добавлено +0,500 коэффициента — это два очка за победу Шахтера, разделенные на четыре команды, выступавшие в еврокубках.

По данным обновленной таблицы коэффициентов УЕФА, в текущем сезоне Украина набрала 4,750 балла, что позволяет ей занимать 18-е место среди всех стран по рейтингу УЕФА.

В пятилетнем рейтинге Украина поднялась на 25-е место, обогнав Азербайджан и Словению, с показателем 22,350 балла.

Ближайшие конкуренты: Сербия опережает на 1,025 балла, что эквивалентно двум победам. А Венгрия и Румыния — чуть более чем на 2,000 баллов.

Если в этом сезоне Украина поднимется на 22-е место в пятилетнем рейтинге, чемпион УПЛ в евросезоне 2027/28 начнет отбор в Лигу чемпионов со второго квалификационного раунда вместо первого.

