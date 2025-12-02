iOS 26.2: когда ждать новое обновление на iPhone

Если ты ждешь обновления iOS 26.2, то мы рады сообщить — релиз уже на горизонте. Читай в материале, когда выйдет обновление iOS 26.2 и что нового будет в нем.

iOS 26.2: дата релиза обновления и его функции

По данным Forbes, бета-версия уже на финальном этапе тестирования, а полный выпуск ожидается в середине декабря — ориентировочно 15 или 16 декабря 2025 года.

Это обновление принесет целый ряд полезных функций, которые улучшат повседневное использование твоего iPhone.

Вот ключевые нововведения, которые скоро ты сможешь попробовать:

Улучшение в Apple Podcasts: новые инструменты для поиска и организации эпизодов, с персонализированными рекомендациями.

Sleep Score в приложении Здоровье: обновленные алгоритмы для более точного анализа сна, с корректировками на основе твоих данных.

Редизайн Apple News: интерфейс станет более удобным, с яркими уведомлениями и лучшей интеграцией с другими сервисами.

Кастомизация экрана блокировки Liquid Glass: новый стиль с эффектом жидкого стекла для персонализации, что делает интерфейс более динамичным.

Улучшение в приложениях Reminders, Freeform, Games, Music и News: обновленные функции для напоминаний, заметок, игр, музыки и новостей — от лучшей интеграции до новых инструментов.

Автосинхронизация для публичных Wi-Fi: после ввода логина в сети данные автоматически синхронизируются на все твои устройства Apple, облегчая подключение.

Другие изменения: улучшение безопасности, стабильности и совместимости с аксессуарами.

Чтобы получить iOS 26.2, просто проверьте наличие обновлений в настройках вашего iPhone: Настройки — Общие — Обновление ПО. Следи за официальными анонсами Apple, чтобы не пропустить релиз!

