iOS 26.2: когда ждать новое обновление на iPhone

Если ты ждешь обновления iOS 26.2, то мы рады сообщить — релиз уже на горизонте. Читай в материале, когда выйдет обновление iOS 26.2 и что нового будет в нем.
iOS 26.2: дата релиза обновления и его функции
По данным Forbes, бета-версия уже на финальном этапе тестирования, а полный выпуск ожидается в середине декабря — ориентировочно 15 или 16 декабря 2025 года.
Это обновление принесет целый ряд полезных функций, которые улучшат повседневное использование твоего iPhone.
Вот ключевые нововведения, которые скоро ты сможешь попробовать:
- Улучшение в Apple Podcasts: новые инструменты для поиска и организации эпизодов, с персонализированными рекомендациями.
- Sleep Score в приложении Здоровье: обновленные алгоритмы для более точного анализа сна, с корректировками на основе твоих данных.
- Редизайн Apple News: интерфейс станет более удобным, с яркими уведомлениями и лучшей интеграцией с другими сервисами.
- Кастомизация экрана блокировки Liquid Glass: новый стиль с эффектом жидкого стекла для персонализации, что делает интерфейс более динамичным.
- Улучшение в приложениях Reminders, Freeform, Games, Music и News: обновленные функции для напоминаний, заметок, игр, музыки и новостей — от лучшей интеграции до новых инструментов.
- Автосинхронизация для публичных Wi-Fi: после ввода логина в сети данные автоматически синхронизируются на все твои устройства Apple, облегчая подключение.
- Другие изменения: улучшение безопасности, стабильности и совместимости с аксессуарами.
Чтобы получить iOS 26.2, просто проверьте наличие обновлений в настройках вашего iPhone: Настройки — Общие — Обновление ПО. Следи за официальными анонсами Apple, чтобы не пропустить релиз!
