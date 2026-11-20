19 ноября 2026 года стал выдающимся днем ​​для игровой индустрии и геймеров по всему миру, поскольку наконец-то вышел долгожданный блокбастер Grand Theft Auto VI (GTA 6), разработка которого длилась около 13 лет и стоила более $1 млрд. Реализация такого масштабного проекта движет индустрию вперед и меняет правила игры.

Какие существенные изменения вызвал выход GTA 6 станет понятно немного позже, а сейчас многих геймеров и обозревателей интересует вопрос — когда может выйти GTA 7?

Когда выйдет GTA 7

Руководители студии Rockstar Games Фил Хукер и Аарон Гарбут в интервью Bloomberg заявили о том, что ожидание их следующей видеоигры не будет столь длинным, как это было с Grand Theft Auto VI.

По их словам, разработанную для этой игры технологию, а также сформированную команду разработчиков, задействуют в следующем проекте студии. Поэтому уже готовая игровая инфраструктура позволит сократить время будущей разработки.

— Движок, инструменты и команда, которые мы создали во время этого проекта, позволят нам работать быстрее. Я уверен, что мы сможем использовать этот фундамент для дальнейшего развития — причем не столько вглубь или вверх, сколько вширь — чтобы создавать еще более увлекательный контент, — отметил Фил Хукер.

Так, в частности, Grand Theft Auto: Vice City (2002) вышла всего лишь через год после GTA 3 (2001), потому что студия уже имела готовый фундамент для этой части. Однако пока нет оснований надеяться, что следующая игра Rockstar Games может появиться настолько быстро.

Итак, Rockstar Games ожидает, что разработка их следующего проекта будет быстрее Grand Theft Auto VI, однако, будет ли это новая часть популярной игры или что-то совсем другое, не сообщается.

Тем временем глава холдинговой компании Take-Two Interactive, владеющей Rockstar Games, Штраус Зельник в интервью IGN отметил, что темп создания новых видеоигр может существенно измениться.

— Мы считаем, что характер и темпы выхода контента в рамках наших культовых франшиз, в частности GTA, существенно изменятся в течение следующего десятилетия. Это обусловлено нашим стремлением – одним из сильнейших в индустрии – выпускать развлекательные продукты высочайшего качества, находить новые способы взаимодействия с игроками (в том числе и на новых платформах), а также поддерживать интерес аудитории к нашим проектам уже после их выхода, – сказал Штраус Зельник.

Напомним, что Grand Theft Auto V вышла в 2013 году, а шестая GTA спустя 13 лет. Однако за это время студия-разработчик успела выпустить другую масштабную игру с открытым миром – Red Dead Redemption 2 (2018).

Ранее мы рассказывали, сколько в общей сложности потратили на разработку игры, сколько стоит GTA 6 и какие будущие минимальные и максимальные системные требования для комфортной игры на ПК.

Фото: PlayStation Store

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