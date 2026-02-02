Как верифицировать Starlink: пошаговая инструкция для граждан, бизнеса и ВСУ

В Украине официально начинается масштабная верификация Starlink, которая должна стать ключевым инструментом в противодействии вражеским технологиям на поле боя.

Кабинет Министров Украины принял стратегическое постановление о внедрении так называемого белого списка для терминалов спутниковой связи. Это решение означает, что уже совсем скоро на территории нашего государства полноценно будут работать исключительно те устройства, которые прошли официальную авторизацию и внесены в соответствующий реестр.

Все терминалы, которые останутся вне этой системы проверки, будут автоматически отключены от сети. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Верификация Starlink: что известно на данный момент

Такая обязательная верификация Starlink в Украине является вынужденной реакцией на использование Starlink российскими оккупантами.

По словам чиновника, враг начал массово оснащать свои беспилотники терминалами SpaceX, что делает их чрезвычайно опасными. Российские дроны со спутниковой связью способны лететь на низких высотах, оставаясь устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и управляться операторами в режиме реального времени даже на огромных расстояниях.

Внедрение белого списка и полная Starlink-верификация терминалов во взаимодействии со SpaceX — это единственное на сегодня техническое решение, способное лишить агрессора этих преимуществ.

Михаил Федоров подчеркнул важность этого шага для национальной безопасности:

Благодаря белому списку мы сохраняем стабильную связь для украинцев, усиливаем безопасность и лишаем врага технологических преимуществ. Это вынужденный шаг правительства, чтобы сохранить жизни украинцев и объекты нашей энергетики.

Как верифицировать Starlink: пошаговый алгоритм для разных категорий пользователей

Процесс регистрации обещают сделать максимально быстрым и прозрачным. Для каждой категории владельцев терминалов разработан удобный путь, по которому будет проходить верификация:

Для физических лиц (граждан): процедура потребует лишь одного визита в ближайший ЦПАУ (центр предоставления админуслуг). Это будет абсолютно бесплатно, а сам процесс обещают сделать быстрым и лишенным лишней бюрократи.

Для бизнеса и юридических лиц: для предпринимателей предусмотрен дистанционный формат. Полноценная верификация терминалов будет проходить в онлайн-режиме на портале Дія.

Для Сил обороны: военным не нужно посещать ЦПАУ или передавать личные данные учетных записей. Для них уже создан и действует отдельный защищенный канал через систему DELTA. Главная задача для бойцов — внести устройство в список, чтобы обезопасить его от случайного блокирования. При этом ставить личные терминалы на баланс воинской части не требуется;

Полная верификация терминалов Starlink на территории страны начнется уже в ближайшее время. Это позволит не только нейтрализовать угрозу от вражеских дронов, а и гарантировать стабильный доступ к интернету для гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.

Сейчас правительство совместно с компанией SpaceX продолжает техническую наладку системы регистрации. Детальные инструкции для каждой категории пользователей предоставят в ближайшее время.

