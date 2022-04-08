Теперь еще дольше! COVID-сертификат в Дії будет действовать 1,5 года

Министерство здравоохранения вместе с Минцифры и НСЗУ решили не удалять из приложения Дія цифровой сертификат о вакцинации против COVID-19 в течение полутора лет с даты прививки.

Точная дата его действия – 545 дней, сообщают в Минздраве.

Это позволит украинцам за границей предъявить цифровой документ о полученной вакцинации от Covid-19 и получить следующую дозу. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Срок отображения изменили во всех видах сертификатов — “желтом” (удостоверяющем наличие 1 дозы прививки), “зеленом” (2 дозы прививки) и бустерном (3 дозы прививки).

Важно отметить: сертификат автоматически не обновляет новую конечную дату. Для этого необходимо повторно отправить запрос в приложении или на портале Дія.

Отметим, что украинский сертификат о прививках от Covid признан более чем в 60 странах мира.

Напомним, правительство временно отменило Covid-ограничения на период действия военного положения в Украине. Это решение позволило вернуться на работу всем сотрудникам, в том числе тем, кто не проходил вакцинацию.