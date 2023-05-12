Пропадают листья и весь урожай? Как бороться с тлей на калине

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 мая 2023, 07:00
Попелиця на калині: чим обробити і як боротися
Фото: Pexels

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Пропадают листья и весь урожай? Как бороться с тлей на калине
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