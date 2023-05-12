Пропадают листья и весь урожай? Как бороться с тлей на калине

Тля на калине — очень распространенное явление, ведь это растение является одним из популярных источников питания для черной тли.

Наверное, все садоводы хотят, чтобы растения в их саду были здоровыми и давали много урожая. Но бывает так, что различные паразиты и инфекции поражают деревья или кусты. Надо знать, как вылечить и защитить растение. Мы расскажем, как бороться с черной тлёй на калине.

Почему на калине появляется черная тля

Тля питается соками растения, также переносит другие вирусные заболевания через трещины на стебле растения. Самки тли откладывают свои яйца недалеко от калиновы почек. Весной с них вылупливаются личинки, которые питаются соком калиновых листьев. Если не препятствовать распространению тли и не лечить калину, то это повлияет на количество урожая, ослаблению куста калины, усыханию и гибели.

Симптомы поражения калины тлей

То, что растение поразила тля, можно понять очень легко. Листья начинают деформироваться, скручиваться и покрываться темными пятнами.

На ветках калины появляется буроватый налет испражнений тли, который способствует развитию сажистого грибка, плесени и гнили. Также популяция тли способна задержать рост растения на 30 дней.

Методы борьбы с черной тлей на калине

Бороться с тлей на калине можно несколькими способами:

профилактика — молодые побеги обрабатывают специальными растворами, которые отпугивают тлю;

дезинсекция — избавляет куст от популяции насекомых.

Первое, что нужно сделать при борьбе с тлей на калине, — вырезать все, что растет возле корня куста, потому что тля откладывает туда свои яйца. Также надо снять старую кору и смыть спрятавшихся насекомых. Потом можно приступать к дезинсекции.

Как бороться с черной тлей на калине: простые методы

Можно купить специальный раствор для борьбы с тлей на калине в специальных магазинах для сада и города. Также можно сделать растворы дома.

Мыльный раствор — использовать 300 г любого мыла на ведро воды. Обмыть куст чистой водой из шланга и обработайте 2-3 раза.

Раствор золы — 300 г золы добавить в ведро горячей воды и вскипятить с 50 г мыла. Опрыскивать куст раз в неделю.

Табачный раствор — 250 г табака добавить в пять литров воды и дать настоятся двое суток. Процедить и разбавить еще пятью литрами воды. Опрыскивать куст.

Раствор ромашки — 1 кг сухой аптечной ромашки залить ведром кипятка и оставить на 12 часов. Из полученного настоя сделайте раствор: ⅓ ромашки и ⅔ воды, и сразу же опрыскивайте им калину.

Опрыскивать калину нужно четыре раза в году: перед цветением, во время налива завязи, за месяц перед сбором урожая, осенью для предотвращения миграции и размножения тли.

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