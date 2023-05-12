Пропадают листья и весь урожай? Как бороться с тлей на калине

Тля на калине — очень распространенное явление, ведь это растение является одним из популярных источников питания для черной тли.
Наверное, все садоводы хотят, чтобы растения в их саду были здоровыми и давали много урожая. Но бывает так, что различные паразиты и инфекции поражают деревья или кусты. Надо знать, как вылечить и защитить растение. Мы расскажем, как бороться с черной тлёй на калине.
Тля питается соками растения, также переносит другие вирусные заболевания через трещины на стебле растения. Самки тли откладывают свои яйца недалеко от калиновы почек. Весной с них вылупливаются личинки, которые питаются соком калиновых листьев. Если не препятствовать распространению тли и не лечить калину, то это повлияет на количество урожая, ослаблению куста калины, усыханию и гибели.
То, что растение поразила тля, можно понять очень легко. Листья начинают деформироваться, скручиваться и покрываться темными пятнами.
То, что растение поразила тля, можно понять очень легко. Листья начинают деформироваться, скручиваться и покрываться темными пятнами.
На ветках калины появляется буроватый налет испражнений тли, который способствует развитию сажистого грибка, плесени и гнили. Также популяция тли способна задержать рост растения на 30 дней.
Бороться с тлей на калине можно несколькими способами:
Первое, что нужно сделать при борьбе с тлей на калине, — вырезать все, что растет возле корня куста, потому что тля откладывает туда свои яйца. Также надо снять старую кору и смыть спрятавшихся насекомых. Потом можно приступать к дезинсекции.
Можно купить специальный раствор для борьбы с тлей на калине в специальных магазинах для сада и города. Также можно сделать растворы дома.
Опрыскивать калину нужно четыре раза в году: перед цветением, во время налива завязи, за месяц перед сбором урожая, осенью для предотвращения миграции и размножения тли.
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