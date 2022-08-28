Не хуже, чем в магазине! Как приготовить томатную пасту дома

Томатная паста сильно упрощает приготовление разнообразных блюд. Она не только придает красивый цвет борщу и разнообразным соусам, но и добавляет приятный вкус.
В сезон консерваций тяжело найти томатную пасту в магазинах, но можно сделать дома свою. Мы расскажем тебе простой и вкусный рецепт томатной пасты на зиму.
Помидоры для томатной пасты стоить выбирать спелые и мясистые. Надо опустить их на пять минут в кипяток, убрать кожицу и плодоножки. Нарезать мякоть.
Далее почистить и нарезать лук. Кастрюлю, в которой будет готовиться томатная паста, следует поставить на огонь и высыпать в нее мякоть помидоров. Их нужно тушить пять минут на минимальном огне, далее добавить лук и тушить вместе. Когда с помидоров выделиться сок, его нужно слить.
Тушеный лук и помидоры измельчит блендером или пропустить через мясорубку. Добавить в томатное пюре сахар, соль и лавровый лист. Если хочется, можно добавить специи или острый перец.
Варить томатную пасту нужно два часа на маленьком огне до желаемой густоты. В конце приготовление добавить уксус.
Далее следует простерилизовать банки, вылить в них томатную пасту и плотно закрыть крышками или законсервировать. Томатную пасту можно хранить без холодильника.
Фото: Unsplash
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