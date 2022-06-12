Традиции празднования Троицы в Украине — как гармонично слились христианские и языческие корни

Сегодня, 12 июня, христиане восточного обряда празднуют один из самых больших церковных праздников — Троицу.
Однако с незапамятных времен наши предки еще за несколько дней начинали готовиться к Пятидесятнице, а отмечали ее целую неделю. Читай, в чем секрет Зеленых праздников и какие ритуалы с ними связаны.
Важность Зеленых праздников для христиан объясняется тем, что согласно поверьям в это время духи природы, а также умершие становятся более близкими к человеческому миру. Следовательно, их можно задобрить, чтобы они помогли вырастить и собрать богатый урожай.
Традиции празднования по дням недели:
Через неделю после Троицы в некоторых регионах Украины было принято проводить обряд “провождения русалок”. Вот так наши предки ежегодно чествовали духов природы, чтобы они были благосклонны к людям.
С Троицей тесно связаны легенды о мавках и русалках. Особое распространение они получили в Карпатах, на Подолье и Волыни.
Наши предки считали, что в русалок могли превратиться:
А вот мавками, которых было несколько видов (лесные, горные и полевые) могли стать:
Наверное, все еще со школы помнят романтические сюжеты из повести Михаила Коцюбинского Тени забытых предков и драмы-феерии Леси Украинки Лесная песня. Так что для наших предков это были не выдумки.
На Гуцульщине, например, верили, что мавки помогают людям в хозяйстве — выпасе скота и засеве полей. В то же время эти создания были очень опасны для молодых парней, ведь могли свести их с ума своим волшебством и сгубить.
В общем, Троица — праздник, имеющий в своей истории как христианские, так и языческие корни, тесно переплётшееся в единые неповторимые традиции нашей страны.
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